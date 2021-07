CZECHY: Bezlitośni komornicy

Huragan, który niedawno uderzył w Morawy, nie tylko pozrywał tysiące dachów, lecz także odsłonił patologię czeskiej branży komorniczej, ścigającej za długi nawet dzieci.

Kilka lat temu czeskie gazety opisywały przypadek kobiety zatrudnionej w przemyśle w jednym z północnych miast kraju. Wychowywała samotnie nastoletniego syna, chłopak dojeżdżał do szkoły i pewnego razu kontroler przyłapał go bez biletu. Dostał mandat, ale – jak to nastolatek – blankiet zgubił, a potem zapomniał o sprawie czy też bał się przyznać matce.

Niespłacony dług trafił do firmy windykacyjnej, a potem przeszedł przez łańcuch kolejnych nabywców. Komornicy do matki chłopaka zapukali dopiero po kilku latach – dług w tym czasie urósł do takiej wysokości, że komornik wyrzucił rodzinę z mieszkania i sprzedał je na pokrycie długu.