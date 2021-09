Kanclerz Angela Merkel pożegnała się z urzędem

Zastanawiające to pożegnanie niemieckiej kanclerz z Polską: spotkanie z premierem Morawieckim i kwiaty. Bez kurtuazyjnej rozmowy Angeli Merkel z prezydentem RP, który nie znalazł czasu, bez spotkania z opozycją. Jeszcze na początku września wydawało się, że machnęła ręką. W Berlinie opowiadano, że po co jej fotka z politykami, z którymi Bruksela ma na pieńku. Jednak przyjechała z własnej inicjatywy, bo do Polaków ma stosunek szczególny: polski dziadek, zauroczenie w NRD Solidarnością, przekonanie do Ostpolitik Willy’ego Brandta.