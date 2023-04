Król Karol III. Rozwodnik z reputacją daleką od świętości będzie kimś w rodzaju papieża?

Już za tydzień Karol III zostanie nie tylko koronowany, ale też wyświęcony na głowę Kościoła anglikańskiego. W Anglii nie ma rozdziału Kościoła od państwa, Church of England jest Kościołem państwowym, król jest jego głową, a 26 najważniejszych biskupów – w tym pięć kobiet – zasiada w wyższej izbie parlamentu, czyli Izbie Lordów.

Ten spektakl rozegra się 6 maja w londyńskim Opactwie Westminsterskim. Obok parlamentu to drugie serce kraju, miejsce pochówku wybitnych Brytyjczyków, leżą tam m.in. Charles Dickens, Isaac Newton i Winston Churchill. W Krypcie RAF są też polskie orły i symbol dywizjonu 303. Samą uroczystość poprowadzi arcybiskup Canterbury, czyli najważniejsza – po monarsze – osoba Kościoła anglikańskiego. Karol III przyjmie komunię, a arcybiskup zada królowi pytania monarszej przysięgi – o przestrzeganiu praw i zwyczajów królestwa oraz obronie Kościoła i wiary – namaści go olejem świętym i nałoży mu złotą koronę, wręczy też królewskie insygnia. Następnie arystokraci zamanifestują wierność królowi, klękając przed nim i składając ręce w jego dłonie.

Koronacja – pierwsza po 70 latach i jedyna o wymiarze religijnym w Europie – będzie jednak nie tylko pompatycznym widowiskiem. To także akt prawny, symbol brytyjskiej tożsamości oraz wytyczenie nowej hierarchii społecznej i towarzyskiej – w każdym razie w obrębie arystokracji o ciągle ogromnych wpływach i wielkim bogactwie. Karol III podobno chciał, by ceremonia odzwierciedlała współczesny obraz kraju i program przyszłości, ale to z założenia niemożliwe. Wprawdzie religia i Kościół anglikański dawno już zatraciły znaczenie, jakie nadaje im tradycja i litera prawa, ale oglądając koronację, na pewno tego nie dostrzeżemy.

Oto paradoks: koronacja będzie miała przede wszystkim charakter religijny. Król panuje by the grace of God, z łaski bożej. Jest bożym pomazańcem dosłownie, bo będzie namaszczony olejami świętymi sprowadzonymi z Jerozolimy. Nosi tytuł obrońcy wiary, złoży też przysięgę wspierania Kościoła anglikańskiego. Tymczasem ostatni spis powszechny z grudnia 2021 r. przyniósł sensacyjną informację: nie tylko Kościół anglikański, ale w ogóle wszyscy chrześcijanie na Wyspach są już w mniejszości – stanowią 46 proc.