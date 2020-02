Pierwsze kroki. Jak się rozwija kręgosłup u dzieci?

Dr Barbara Dobies-Krześniak o tym, jak się rozwija i na co jest narażony kręgosłup dziecka oraz jak go w prawidłowym dorastaniu mądrze wspomagać.

PAWEŁ WALEWSKI: – Kręgosłup człowieka w momencie narodzin poddany jest brutalnej sile grawitacji. To musi być dla niego spory szok?

DR BARBARA DOBIES-KRZEŚNIAK: – Grawitacja działa na niego już na etapie rozwoju w wodach płodowych. Ale to rzeczywiście nie to samo, co funkcjonowanie w środowisku lądowym, w którym doświadcza się jej pełnej siły. W okresie prenatalnym płód ma pozycję zgięciową – jego kręgosłup przypomina kształtem literę C.