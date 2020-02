Chiropraktyk nastawi kręgosłup

Łukasz Matusiewicz o tym, co kręgosłup ma wspólnego z zębami, dlaczego w Polsce chiropraktycy nie budzą zaufania i po co przychodzić do nich z niemowlętami.

TERESA OLSZAK: – Chiropraktyka nie jest w Polsce powszechnie znana. Zacznijmy więc od podstaw.

ŁUKASZ MATUSIEWICZ: – Nazwa pochodzi z greki i oznacza „robione rękami”. Metoda powstała w USA w XIX w., a jej prekursorem był Kanadyjczyk Daniel Dawid Palmer. Zalicza się ona do największej, a także najbardziej uregulowanej prawnie dziedziny medycyny komplementarnej i alternatywnej. Po medycynie i stomatologii jest trzecią co do wielkości profesją opieki zdrowotnej w wielu krajach.