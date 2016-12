Jak rodził się król? Poród w czasach Matki Bożej i naszych prababek

Najważniejszy poród w historii chrześcijaństwa odbył się bez ceremonii w znalezionej naprędce stajence na obrzeżach Betlejem. Dziecko przyszło jednak na świat zdrowe, zostało owinięte w pieluszki i – z braku lepszego miejsca – położone w żłobie. W wiele wieków później, u progu epoki nowożytnej, matki każdego stanu, wieśniaczki, mieszczki i arystokratki, modliły się do Maryi o równie szczęśliwe rozwiązanie, pamiętając, że dzieliła z nimi lęki, cierpienia i radości macierzyństwa. Lecz chociaż Maryja była opiekunką wszystkich matek, tylko niektóre z nich świadomie nawiązywały do Maryi Królowej i podkreślały wyjątkowość własnego macierzyństwa, ponieważ tak jak ona ziściła obietnicę Wcielenia i urodziła Chrystusa Króla, tak one nosiły w łonie ziemskich władców.

Macierzyństwo było dla królowych, podobnie jak dla innych kobiet, błogosławieństwem i dowodem łaski Bożej. Jednak w razie konieczności legitymizowało również ich prawo do władzy, jeżeli sięgały po nią jako regentki w imieniu małoletnich dzieci. Królowa mogła być brzydka jak noc, kłótliwa, rozrzutna, skłonna do drastycznych umartwień lub intryg, które zatruwały życie dworu oraz małżonka. Ale jeżeli urodziła syna i była cnotliwa (albo przynajmniej nie dała się przyłapać na cudzołóstwie, które podważyłoby prawo dziecka do tronu), miała szanse zapisać się w kronikach jako przykładna żona i matka.