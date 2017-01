Senat przegłosował budżet. Kuchciński otwiera obrady i ogłasza przerwę

Marszałek Sejmu, Marek Kuchciński, o godzinie dziewiętnastej otworzył 34. posiedzenie Sejmu. Opozycja nie blokowała już stołu prezydialnego i marszałkowskiego fotela. Nie zeszli jednak z mównicy sejmowej. Kuchciński rozpoczął od wspomnienia byłych parlamentarzystów, którzy zmarli w ostatnich miesiącach. Po krótkiej modlitwie za zmarłych Marszałek zarządził przerwę w obradach do czwartku do godz. 10. Jutro rano zbierze się Konwent Seniorów.

Senatorowie PiS, po przegłosowaniu budżetu późnym popołudniem, gratulowali sobie przed senacką salą obrad „wielkiego zwycięstwa”. – PiS przegłosował właśnie tak zwaną ustawę budżetową. Platforma nie brała udziału w tych głosowaniach. To pokazuje, że to wszystko, co działo się dziś przez cały dzień w Sejmie, było kamuflażem. PiS nie był gotowy do podjęcia żadnego kompromisu – mówi wicemarszałek Sejmu Bogdan Borusewicz.

Prezes PiS dziękuje senatorom za uchwalenie budżetu

– Przede wszystkim chciałem podziękować Senatowi, że budżet został uchwalony – mówił na krótkiej konferencji prasowej w Sejmie Jarosław Kaczyński. – Mamy uchwalony budżet i to jest najważniejsza wiadomość dzisiejszego dnia. Serdecznie dziękuję wszystkim senatorom, nisko się kłaniam. Po drugie, jest rzeczą istotną, żeby dzisiaj zostało otwarte 34. posiedzenie Sejmu. 33. zostało zamknięte. Mam nadzieję, że w ciągu 2–3 godzin zostanie otwarte kolejne posiedzenie – dodał Kaczyński. I już godzinę po konferencji prezesa PiS Marek Kuchciński otworzył obrady.



Na pytania dziennikarzy o to, jak rozpocznie się kolejne posiedzenie Sejmu, kiedy posłowie opozycji blokują mównicę sejmową, Kaczyński odpowiedział: – Będą podjęte odpowiednie działania. To nie ode mnie zależy, a od marszałka. Jako poseł i prawnik mogę powiedzieć, że blokowanie mównicy to czyn opisany w kodeksie karnym i bardzo poważne przestępstwo. Mam nadzieję, że ci, którzy to robią, zdadzą sobie sprawę, w jakiej się znajdują sytuacji.

Posłowie przez cały dzień chodzili niecierpliwie po Sejmie, przesiadywali w fotelach w kuluarach (do których od początku tej kadencji Sejmu nie mają już wstępu dziennikarze), dyskutowali w sejmowej restauracji przy obiadach, podglądając jednocześnie telewizyjne relacje.

– Panie pośle, czy dziś odbędzie się posiedzenie Sejmu? – pytaliśmy szeregowego posła PiS. – Naprawdę nic nie wiem, czekamy, co zdecydują na górze. Podobnie odpowiadali posłowie Platformy. Jeden z senatorów mówił, że on nic nie wie, ale „ufa w mądrość zarządu partii i czeka na decyzje”.

W Sejmie przez cały dzień pracowało bardzo dużo dziennikarzy, ale galeria sejmowa, aż do godzin 19. była dla mediów zamknięta. W szatni przy wejściu dla mediów dostawiono kolejne wieszaki na okrycia wierzchnie dla dziennikarzy.

Senat przegłosował budżet

Po godzinie 15 w Senacie rozpoczęła się debata nad ustawą budżetową, którą dwadzieścia minut przed 17 Senat przegłosował.

– Jestem bardzo zaskoczony tym, że Senat zajął się ustawą budżetową. Dziś rano przecież PO zgodziła się na rozpoczęcie nowego posiedzenia, ale pod warunkiem przeprowadzenia reasumpcji głosowania, i wydawało się, że kompromis jest bliski – mówi senator Bogdan Klich (PO). A tymczasem Senat zajął się budżetem. Dlaczego? – Myślę, że PiS chce uczynić legalnym to, co legalnym nie jest, albo chce usztywnić swoje stanowisko negocjacyjne z nami – dodaje Klich.

Posłowie PO apelowali do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, aby do czasu rozwiązania kryzysu w Sejmie senatorowie nie zajmowali się budżetem. – Ja już rano ogłaszałem, że dziś Senat zajmie się ustawą budżetową – mówi Adam Bielan, wicemarszałek Senatu.

W Sejmie bez porozumienia

Przypomnijmy, że godzinie 12 miało się rozpocząć posiedzenie Sejmu. Jednak posłowie opozycji pozostawali w sali obrad, blokowali mównicę i stół prezydialny.

PiS zaproponował projekt uchwały, który posłowie Nowoczesnej określają w rozmowach z dziennikarzami jako „absurdalny”, „kuriozalny”, „śmieszny”. W uchwale PiS stwierdza, że 16 grudnia Sejm uchwalił ustawę budżetową, a ustalenie tego, czy wszystko przebiegło zgodnie z prawem, należy do Trybunału Konstytucyjnego. Jednak prezes PiS na konferencji prasowej w Sejmie wyraził przekonanie, że ustawa budżetowa zostanie niebawem opublikowana. Dał tym samym wyraźny sygnał, że prezydent trybu uchwalania budżetu do TK ma nie wysyłać. – Nie ma akceptacji dla tej uchwały. Jesteśmy na stanowisku takim jak rano, nie ma porozumienia. My uważamy, że tego budżetu nie ma – mówi Grzegorz Schetyna.

Kilka razy tego dnia spotykał się Konwent Seniorów (marszałek, wicemarszałkowie, szefowie klubów), ale nie udało się dojść do porozumienia. Dla PiS najważniejsze jest wyjście posłów opozycji z sali obrad i tym samym zakończenie protestu. W zamian za to PiS zadeklarował odroczenie, jak chciała Platforma, obrad Sejmu do 18 stycznia.

PO i Nowoczesna żądają od PiS ponownego, legalnego przegłosowania budżetu. Nie jasne jest stanowisko Pawła Kukiza, który mówi, że budżet mógł być uchwalony nielegalnie, ale jednocześnie domaga się usunięcia posłów opozycji z sali obrad, a także ukarania finansowo.

Tymczasem dziś marszałek Marek Kuchciński w pierwszym podpisanym przez niego w tym roku pełnomocnictwie upoważnił komendanta Straży Marszałkowskiej „do występowania do instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej z żądaniem udzielenia niezbędnej pomocy w zakresie realizacji przez Straż Marszałkowską żądań z zakresu ochrony Sejmu i Senatu”. Treść pełnomocnictwa ujawnił na Twitterze Sławomir Nitras (PO). Jego zdaniem, pismo Kuchcińskiego wskazuje na to, że marszałek Sejmu wzywa BOR na pomoc Straży Marszałkowskiej.

Nie ma już możliwości ponownego głosowania i debaty nad budżetem w Sejmie, czego domagała się opozycja. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Prezydent Andrzej Duda ma dwa wyjścia: może ją podpisać albo skierować tryb uchwalania budżetu do Trybunału Konstytucyjnego.

Jeśli TK uzna, że budżet został przyjęty ze złamaniem prawa, to głosowania budżetowe w parlamencie będą musiały zostać powtórzone. Dziś trudno jednak uwierzyć w taką wersję zdarzeń.