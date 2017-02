Premier zabiera głos w „Wiadomościach”

W piątek auto, w którym jechała premier miało wypadek w Oświęcimiu. Premier Szydło trafiła do szpitala.

O tym, że do rozmowy na antenie „Wiadomości” dojdzie, poinformowała kilka minut wcześniej w „Faktach po Faktach” TVN Elżbieta Witek, szefowa gabinetu premier Szydło. Rzeczywiście, prowadzący program połączył się telefonicznie z przebywającą w szpitalu rządowym przy ul. Szaserów w Warszawie, tuż po informacji o prowadzonym śledztwie w sprawie okoliczności wypadku w Oświęcimiu.

– Na szczęście zakończyło się na niegroźnych obrażeniach, te najbardziej dotkliwe wynikają z tego, że dobrze zadziałały pasy bezpieczeństwa, którymi byłam zapięta w samochodzie. Czuję się naprawdę dobrze, to nie są poważne obrażenia – mówiła premier.

Jak zaznaczyła, poważniejsze obrażenia odniósł oficer BOR-u, który z nią podróżował, lecz jest on pod dobrą opieką.

Telefon od Merkel, list od May

Premier dziękowała również wszystkim za słowa otuchy i wsparcia. – Nawiązując do internetowej akcji „Kwiaty dla Beaty”, dla was wszystkich kwiaty od Beaty – stwierdziła premier.

Na pytanie, kiedy opuści szpital, szefowa rządu odparła: – Jeśli chodzi o mnie, to mogłabym już wyjść dzisiaj, ale jest to decyzja, którą podejmą lekarze. Premier dodała, że liczy, iż ta decyzja zapadnie w ciągu najbliższych kilku dni. – Na ten moment jestem w szpitalu, trwa obserwacja.

Premier przyznała, że w niedzielę „z życzeniami wsparcia i zdrowia” zadzwoniła do niej kanclerz Angela Merkel, otrzymała też „bardzo osobisty” list od premier Theresy May: – Wszystkie te słowa są niezwykłe i dodają mi siły. Wierzę, że już niedługo będę mogła się z państwem normalnie spotkać i funkcjonować – mówiła premier Szydło.

Do tej pory nie poznaliśmy szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia szefowej rządu. O tym, że takiego oficjalnego komunikatu nie przedstawiono, pisał na swoim blogu Jan Hartman: „Skoro dwa dni po wypadku, po którym premier Beata Szydło wylądowała w szpitalu i wciąż go nie opuszcza, nie ma żadnego oficjalnego komunikatu o jej stanie zdrowia, należy domniemywać, że nie jest on tak dobry, jak ogólnikowo informują o tym władze”.

W sobotę wieczorem dokładnie o godzinie 19.30, czyli w chwili, gdy zaczynały się „Wiadomości” TVP, na koncie premier na Twitterze pojawił się taki wpis: