Recenzja książki: Maciej Sieńczyk, „Wśród przyjaciół”

Książki Macieja Sieńczyka od początku przekraczały wyobrażenia o komiksie, a „Przygody na bezludnej wyspie” z 2012 r. nominowane były do Literackiej Nagrody Nike. Niebawem Sieńczyk został autorem felietonów w magazynie „Dwutygodnik”. Na jego łamach pisał ni to autobiograficzne, ni to surrealistyczne teksty, które stały się podstawą pierwszej powieści „Wśród przyjaciół”. Składa się ona z rozmaitych historyjek opowiadanych przez przyjaciół na urządzonym przez niejakiego Gospodarza przyjęciu. Jednakże ani to prawdziwi przyjaciele, ani klasyczne historyjki. Między Narratorem i Gospodarzem nawiązuje się nić sympatii, bo obaj mają słabość do kolekcjonowania przedmiotów porzuconych i zapominanych.

Maciej Sieńczyk, Wśród przyjaciół, Wydawnictwo Czarne i Narodowy Instytut Audiowizualny, Wołowiec 2016, s. 189

