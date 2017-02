Bogatynia: kto i dlaczego donosi do prezesa Kaczyńskiego

Nieprawidłowości trzeba wypalać gorącym żelazem – usłyszał od prezesa PiS Zbigniew Szatkowski, emerytowany samorządowiec z Bogatyni, i wziął to sobie do serca. – Nawet najlepszy lider nie jest w stanie orientować się we wszystkim, co się dzieje w terenie – opowiada Zbigniew Szatkowski, przez lata radny, przez dwie kadencje zastępca burmistrza Bogatyni. Usłyszawszy, jak prezes PiS nawołuje do ujawniania biznesowych nadużyć, wysłał do niego list.

Napisał: „Jednym z najbardziej rażących przykładów jest działalność prezesa jednej z największych firm energetycznych – PGE Górnictwo Konwencjonalne i Energetyka S.A. Pana Sławomira Zawady”. Zarządza elektrowniami Bełchatów, Turów, Opole, Zespołem Elektrowni Dolna Odra, Zespołem Elektrociepłowni Bydgoszcz, elektrociepłowniami Gorzów, Rzeszów, Lublin Wrotków, Kielce i Zgierz. I dwiema kopalniami węgla brunatnego: Bełchatów i Turów – które dają 77 proc. krajowego wydobycia węgla brutalnego. W sumie na PGE GKiE przypada 40 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej. Poza centralą w Bełchatowie ma 12 oddziałów znajdujących się na terenie dziewięciu województw. Zatrudnia łącznie ponad 16 tys. pracowników.

38-letni Sławomir Zawada jest szefem powiatowych struktur PiS w Zgorzelcu. Z energetyką ma tyle wspólnego, że – zaraz po studiach politechnicznych na kierunku elektrotechnika – przez pięć lat był w Elektrowni Turów operatorem nastawni blokowej.