Bezkarny Zbigniew Stonoga

Zbigniew Stonoga (43 lata), zwany często przez media kontrowersyjnym biznesmenem, to dawny asystent posłanki Hojarskiej z Samoobrony. Ten sam, o którym zrobiło się głośno, gdy w czerwcu 2015 r. wrzucił do sieci akta śledztwa z zapisem podsłuchów z restauracji Sowa i Przyjaciele, co wywołało polityczną burzę i dymisje w rządzie Ewy Kopacz. Na bazie tej sławy założył we wrześniu 2015 r. partię Stonoga Partia Polska, która jednak w wyborach przepadła z kretesem i po dwóch miesiącach, w listopadzie 2015 r., ją wyrejestrował. Ostatnio zrobił wiele, by znowu wejść do politycznej gry, licząc, że uchroni go to przed więzieniem za pospolite przestępstwo.

Chodzi o zdarzenia z 2009 r. Stonoga prowadził firmę sprzedaży używanych samochodów. 15 lipca Anna S. zawarła ze Stonogą umowę sprzedaży swojego Lexusa ES 330. Umówili się na 77 tys. zł, które Stonoga zobowiązał się przekazać na konto pani Anny do 1 września. Z późniejszych ustaleń śledztwa wynika, że Stonoga wybrał się tym autem na wakacje po Europie, po czym 29 lipca sprzedał je za 54 tys. zł (z niesprawną skrzynią biegów), fałszując podpis właścicielki na umowie sprzedaży i pokwitowaniu odbioru pieniędzy. Tymczasem samą kobietę zaczął zwodzić. Gdy 1 września pieniądze nie wpłynęły, Anna S. przyjechała do komisu. Stonoga nie powiedział jej, że auto sprzedał, tylko poprosił o przedłużenie terminu zapłaty do 15 września.