Jin Xing ponad podziałami

Historia pani Jin Xing, nazywanej z racji popularności telewizyjnej chińską Oprah Winfrey, przedstawia przemiany w tym kraju dobitniej niż niejeden opasły tom. Mając 8 lat – i jako chłopiec – trafiła do wojskowej szkoły kadetów. A następnie zrobiła podwójną karierę: stała się najwybitniejszym chińskim tancerzem („New York Times” pisał: chiński geniusz) oraz doszła w armii do stopnia pułkownika. Później przyszła kariera w Brukseli i Rzymie, powrót do kraju na operację zmiany płci (po niej miała sparaliżowaną lewą nogę), kariera baleriny, założenie pierwszej prywatnej szkoły baletowej, małżeństwo z niemieckim biznesmenem, adopcja trzech córek.