Impreza u Lulli, najstarszej drag queen w Polsce

Czyli opowieść o tym, jak Lulla la Polaca, najstarsza drag queen w Polsce, pod koniec życia rozpoczęła estradową karierę.

W złotej sukni, kapeluszu z rondem, sandałkach na obcasach i pióropuszowym boa występ zaraz rozpocznie najstarsza w Polsce drag królowa. Piosenki będą polskie, trochę nostalgiczne, ale i do śmiechu, a do tego śledzik, zimne nóżki, dla chętnych wódeczka. Można powiedzieć – impreza drag queen w stylu PRL – nie do podrobienia.

Zresztą jak co roku. Bo imprezy u Lulli to już warszawska tradycja. Lulla je urządza od ponad dziesięciu lat. Na początku bardziej kameralne, po domach, wśród przyjaciół.