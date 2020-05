Jak sportowcy ćwiczą w domach

W oczekiwaniu na otwarcie obiektów treningowych zawodowi sportowcy ćwiczą w domach. Bez celu, bo widoków na jakiekolwiek zawody nie ma. Na ocenę strat wywołanych zerwaniem z rytmem, do którego przywykli, przyjdzie pora.

Mniej więcej dwa miesiące temu Jakub Kraska wraz kolegami z reprezentacji korzystał z uroków słońca Teneryfy. Trenowali tam na otwartych pływalniach, plany mieli wielkie: pucharowe zawody weryfikujące przygotowania, mistrzostwa Polski, kwalifikacje olimpijskie. Emocje, adrenalina, stan wysokiego pobudzenia, z którym sportowiec jest oswojony na co dzień. O koronawirusie myśleli to, co ogół: tak jak grypa przeminie wraz z nastaniem wiosny.

Na ławce

Nagle dostali telefon, że po południu przylatuje po nich samolot, mieli parę godzin na spakowanie.