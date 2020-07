Osobliwa Zamojszczyzna

O tutejszej ckliwości i życiu płynącym wolno i zwyczajnie wciąż powstają doktoraty. Miejscowi nie mogą się nadziwić, że to coś osobliwego.

Co do widoków, według Wieczorka, w Kryłowie natknąć się można na najładniejszy pejzaż nadbużański, z ruinami XV-wiecznego zamczyska, położonego na wyspie stworzonej przez odnogę dzikiej nieuregulowanej rzeki. Z tego, co Wieczorkowi wiadomo, to jedyny tak usytuowany zamek w kraju. Gdy dziewczynki z oprowadzanych wycieczek pytają, gdzie tu odbywały się bale księżniczek, tłumaczy, że nie było z kim tańczyć. Mężów bowiem zajmowało pilnowanie Rzeczpospolitej, a tej na Kresach należało szczególnie strzec. Kogoż tu nie było z najznamienitszych rodów, ustalać taktyki obronne. Łącznie z samym królem Janem Kazimierzem, który gościł na zamku dwa dni w 1631 r., zanim wyruszył na Beresteczko.

Niedawno znów jeden z naukowców znalazł we wsi Kryłów regionalistę Ryszarda Wieczorka i prosił go o opisanie słowami do celów naukowych nadbużańskich odgłosów. Przy czym nie chodziło mu o ptaki ani rzeczny szum, lecz dźwięki powszednie, wiejskie.

Jadąc od wsi do wsi można przy okazji wdać się z rolnikami w pogawędki, bo tu raczej nikt się nie spieszy. Komisariaty policji drwią sobie, iż to teren nieabsorbujący pod względem przestępczości. Wezwani zidentyfikować wygrzebany przez pług szkielet ludzki, już na pierwszy rzut oka są przekonani, że to archeologia, nie kryminał. Dzwonią więc do muzealników, niech przybędą na interwencję kostną.

Choć życie płynie tu powoli, a nawet nudnie, pod ziemią dzieje się dużo. Dla archeologów Masłomęcz to jedno z najważniejszych miejsc na świecie. A zaczęło się z początkiem lat 50., kiedy poszukując śladów państwa polskiego, natknięto się tu na grodzisko. Początkowo miejscowi niechętnie odbierali uczonych wysiadających na obskurnym przystanku PKS z teczkami i sprzętem mierniczym. Obawiali się bowiem, że znów przesuwają granicę i przyjdzie im żyć w ZSRR. A właśnie odkrywano na ich zagonach osadę Gotów. To plemię, które z początkiem naszej ery wyruszyło ze Skandynawii szukać ziemi obiecanej. Doceniwszy urodzajne gleby oraz nadbużańskie lasy idealne do łowiectwa, zatrzymali się w gminie na kilka wieków.

Innym razem na koparce robotnika wykonującego prace melioracyjne zawisł XIV-wieczny miecz. Chłop prawie zapłakał. Trzy dekady robił w ziemi, ale jak już coś wykopał, to z najwyższej półki. To on, a nie znalezisko, stał się bohaterem wydarzenia. Spostrzegawczość orzących stała się tak spektakularna, że powiat zawdzięcza im już setki nowych stanowisk wykopaliskowych.

Niedawno świat doniósł, że pewien tutejszy chłop natrafił na 1800 srebrnych denarów rzymskich. Zamiast zakopać je w ziemi, by ustawić własne przyszłe pokolenia, zaniósł w siatce do muzeum. Niedługo później pies zaciągnął spacerowicza, który robił sobie skrót do domu, na grób. Branża oniemiała na wieść o odnalezieniu zachowanego niemal w całości wojownika sprzed czterech tysięcy lat. Katedra medycyny sądowej, robiąc mu pełny rezonans, ustaliła, iż cierpiał na nowotwór kości piszczelowej. Doskonale zachowana czaszka pozwoliła zaś na dokładne odwzorowanie rysów twarzy. Obecnie wojownik pręży muskuły w hrubieszowskim muzeum, a spece od DNA właśnie ustalają jego kolor oczu.

W kamienicy, nad którą rdzewieje szyld „Kapelusze Czapki” i odpada najwięcej tynku, wojnę przeczekiwał w wybudowanej przez ojca wnęce dziś dobiegający setki w USA Henry Orenstein, słynny producent samochodzików z serii Transformer i światowy mistrz pokera. W autobiografii wspomina, że jego determinację, by jednak przetrwać, podsycała lektura „Przeminęło z wiatrem”, gdzie brakowało kilku ostatnich stron. Uparł się, by po wszystkim poznać zakończenie. Orenstein do Hrubieszowa nigdy nie wrócił.

Ileż to razy hrubieszowskie widoczki malował prof. Wiktor Zin, który trzy dekady w programie „Piórkiem i węglem” przybliżał telewidzom walory architektury. Też tutejszy. Na ganku domku umajonym drewnianą koronką, gdzie urodził się w suterenie, także wisi informacja dla przechodnia, by – jeśli zechce wstąpić – zadzwonił do Izabelli Zin, ona chętnie zaprosi do wnętrz. To synowa. Ale nie kustoszka, bo domek, zwany w Hrubieszowie Zinówką, nie jest muzeum. Oprowadzając nieznajomych po prywatnych skrzypiących kątach, opowiada. Na przykład o wiszącym nad stołem przykrytym szydełkowaną serwetą swoim własnym portrecie. U Zinów była bowiem taka estyma względem kobiet, że jeśli wchodziła w rodzinę, obowiązkowo dostawała miejsce na ścianie w tzw. pokoju zegarowym. Do tego Zinowie mieli manię gromadzenia przedmiotów, więc jest jeszcze o co pytać.

I tak – pani Izabella z mężem Szymonem, pielęgnują pamięć o Wiktorze, szukając pieniędzy na uratowanie popadającej w ruinę Zinówki.

Budy. Kresy na Roztoczu

Jeśliby jednym słowem określić Zamojszczyznę, byłaby to ckliwość. Dużo na ten temat może powiedzieć Andrzej Kudlicki, który na Roztoczu we wsi Budy zbudował Park Miniatur Kresowych – z myślą o rodakach rozrzuconych po świecie, a tęskniących za korzeniami. Od chłopaka chciał doświadczyć tej kresowej magii znanej ze szkolnych lektur. Gdy w latach 80. nastały możliwości, odpalił malucha i podczas zagranicznych wczasów skręcił do Lwowa. Zaparkował i poszedł przed siebie, długo błądząc w poszukiwaniu łyczakowskiego cmentarza. Wrócił dekadę później, tym razem jako kierownik biura turystycznego. Ileż to łez wysiedlonych, którzy wykupili u niego wycieczki, wsiąkło w autokarową tapicerkę. Często rozemocjonowani domagali się, by prowadzić ich do konkretnych zagród. A ponieważ pamiętali je przez mgłę, błądzili. Więc kałatali po drodze do każdego domu, gdzie mieli nadzieję, że ktoś rozpozna ich odziedziczone po przodkach rysy i nakieruje. Spieszyli się, a Kudlicki uspokajał, że zaraz, chwileczkę: – Skoro było zapłacone, ma być znalezione.