Pola ryżowe, siedliska flamingów, księżycowe pola pokryte lawą albo alpejskie jeziora – to tylko niektóre z atrakcji i krajobrazów, które można znaleźć w hiszpańskich parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

Choć większość podróżnych na hasło „tereny naturalne w Hiszpanii” myśli przede wszystkim o jej spektakularnym wybrzeżu i plażach, także i na tym polu południowy kraj oferuje mnóstwo niespodzianek. O hiszpańskiej przyrodzie można bowiem powiedzieć dokładnie to samo, co o mieszkańcach tego kraju i ich kulturach: jest nieprawdopodobnie różnorodna i zaskakująca. Hiszpanię warto poznać od tej strony zwłaszcza w tym roku, kiedy priorytetem dla wielu zwiedzających będzie prawdopodobnie unikanie tłumów i bardziej „samotnicze” formy podróżowania.

Podczas trekkingu w tych okolicach można zaliczyć ciekawe spotkania nie tylko z florą, ale i fauną. Park Aiguestortes i Estany de Sant Maurici to miejsce zamieszkania kozic górskich, świstaków, gronostajów, a także półdzikich koni. Dodatkową atrakcją dla spragnionych nie tylko natury, ale i kultury, są położone w okolicy liczne romańskie kościoły, należące do narodowego dziedzictwa Katalonii.

Woda jest kluczowym elementem pejzażu także i w parku przyrodniczym Delta de l'Ebre (Delta Ebro), położonym z kolei na południowych krańcach Katalonii, przy granicy ze wspólnotą autonomiczną Walencji. Delta rzeki Ebro to fantastyczne miejsce na turystykę rowerową: na płaskim terenie dziesiątki kilometrów pokonają bez większego trudu nawet początkujący kolarze. Tutejsze widoki to w skali Europy niemała gratka, bo pogranicze Katalonii i Walencji to jedno z kilku miejsc w Hiszpanii i na całym kontynencie, gdzie można podziwiać ciągnące się po horyzont podmokłe pola ryżowe, poprzecinane licznymi kanałami nawadniającymi. Tutejszy krajobraz jest łagodny i melancholijny: tworzą go nadmorskie mokradła, dzikie plaże z ruchomymi wydmami oraz niewielkie miasteczka i wsie, w których spróbować można – a jakże – oryginalnej hiszpańskiej paelli.