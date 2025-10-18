Przejdź do treści
Redakcja
18 października 2025
Fotoreportaże

Nagrody Naukowe POLITYKI świętują jubileusz 25-lecia. Zapraszamy do obejrzenia fotograficznego podsumowania!

18 października 2025
Dziękujemy za wspólne 20 lat czytelnikom POLITYKI, jurorom, fundatorom i naszym 332 laureatom. Dziękujemy za wspólne 20 lat czytelnikom POLITYKI, jurorom, fundatorom i naszym 332 laureatom. Teodor Klepczyński / Polityka
Dwadzieścia pięć lat: 407 młodych, bardzo zdolnych, niekiedy wybitnych naukowców, blisko 7,300 mln zł przekazanych w ich ręce jako stypendia i nagrody finałowe.

Startowaliśmy w 2001 roku jaka akcja ratunkowa dla tzw. desperados, czyli uprawiających naukę mimo głodowych pensji na uczelniach, z hasłem „Zostańcie z nami!”. Dojrzeliśmy do zmiany formuły w 2011 roku, gdy wydawało się, że naukowców już nie trzeba ratować i zmieniliśmy nazwę programu na Nagrody Naukowe POLITYKI oraz powołaliśmy obok Kapituły Profesorskiej, jako wsparcie, także Kapitułę Społeczną, która miała wychwycić spośród finałowej 15-stki tych, których badania wydają się najbardziej użyteczne, społecznie istotne. Dotarliśmy do 25-lecia naszej akcji i zapraszamy Was w sentymentalną podróż przez ostatnie ćwierćwiecze!

Tak wyglądała pierwsza gala w 2001 roku w świeżo otwartej nowej siedzibie redakcji POLITYKI na warszawskiej Ochocie. Od lewej redatorzy: Andrzej Gorzym, Ewa Wilk i Jerzy Baczyński.Tadeusz Późniak/PolitykaTak wyglądała pierwsza gala w 2001 roku w świeżo otwartej nowej siedzibie redakcji POLITYKI na warszawskiej Ochocie. Od lewej redatorzy: Andrzej Gorzym, Ewa Wilk i Jerzy Baczyński.

A tak wyglądała gala kilkanaście lat później na tej samej scenie. Od lewej: prof. Ewa Bartnik, red. Ewa Wilk, red. nacz. Jerzy Baczyński, Dominika Nowak-KajtowskaLeszek Zych/PolitykaA tak wyglądała gala kilkanaście lat później na tej samej scenie. Od lewej: prof. Ewa Bartnik, red. Ewa Wilk, red. nacz. Jerzy Baczyński, Dominika Nowak-Kajtowska

Tradycją stało się wspólne zdjęcie laureatów, fundatorów i jurorów. Tu nasz debiut w 2001 roku.Tadeusz Późniak/PolitykaTradycją stało się wspólne zdjęcie laureatów, fundatorów i jurorów. Tu nasz debiut w 2001 roku.

Wspólne zdjęcie 10 lat później z minister Barbarą Kudrycką.Tadeusz Późniak/PolitykaWspólne zdjęcie 10 lat później z minister Barbarą Kudrycką.

Tak wyglądało pierwsze posiedzenie Kapituły Profesorskiej w 2001 roku, jeszcze w starej redakcji POLITYKI przy ul. Miedzianej.Tadeusz Późniak/PolitykaTak wyglądało pierwsze posiedzenie Kapituły Profesorskiej w 2001 roku, jeszcze w starej redakcji POLITYKI przy ul. Miedzianej.

W nowej siedzibie spotkania odbywają się w sali kolegialnej, przy tzw. owalnym stole.Tadeusz Późniak/PolitykaW nowej siedzibie spotkania odbywają się w sali kolegialnej, przy tzw. owalnym stole.

Nigdy nie narzekaliśmy na brak zainteresowania mediów. Pierwsza gala w 2001 roku.Tadeus Późniak/PolitykaNigdy nie narzekaliśmy na brak zainteresowania mediów. Pierwsza gala w 2001 roku.

I powtórka kilkanaście lat później. Wywiadu udziela Maciej Dołęga, laureat z roku 2016 w kategorii Nauki Ścisłe.Teodor Klepczyński/PolitykaI powtórka kilkanaście lat później. Wywiadu udziela Maciej Dołęga, laureat z roku 2016 w kategorii Nauki Ścisłe.

Tradycją stały się też wykłady po wręczeniu stypendiów. Naszą uroczystość w roku 2006 uświetnił prof. Zygmunt Bauman.Tadeusz Późniak/PolitykaTradycją stały się też wykłady po wręczeniu stypendiów. Naszą uroczystość w roku 2006 uświetnił prof. Zygmunt Bauman.

W 2008 roku wystąpiła dla nas prof. Barbara Skarga. Na zdjęciu z red. Markiem Ostrowskim i Eugeniuszem Kowalczykiem z Fundacji ORLEN.Tadeusz Późniak/PolitykaW 2008 roku wystąpiła dla nas prof. Barbara Skarga. Na zdjęciu z red. Markiem Ostrowskim i Eugeniuszem Kowalczykiem z Fundacji ORLEN.

Wykłady przygotowywali dla nas jurorzy Nagród Naukowych. Prof. Michał Kleiber w 2012 roku nie miał wątpliwości, że nauka w Polsce ma przyszłość.Tadeusz Późniak/PolitykaWykłady przygotowywali dla nas jurorzy Nagród Naukowych. Prof. Michał Kleiber w 2012 roku nie miał wątpliwości, że nauka w Polsce ma przyszłość.

Po jurorach przyszła pora na naszych stypendystów. W 2014 roku o projektowaniu miast dla starzejących się mieszkańców opowiedziała Agnieszka Labus, laureatka Nagród z 2014 roku.Leszek Zych/PolitykaPo jurorach przyszła pora na naszych stypendystów. W 2014 roku o projektowaniu miast dla starzejących się mieszkańców opowiedziała Agnieszka Labus, laureatka Nagród z 2014 roku.

Nic nie byłoby możliwe, gdyby nie wytężona praca członków Kapituły Profesorskiej, która spotykała się u nas co roku w czerwcu i wrześniu, by wskazać najlepszych z najlepszych. Od lewej przy stole: prof. Henryk Domański, prof. Janusz Kramarek, prof. Grażyna Borkowska, prof. Wiesław Władyka, red. Bartek Chaciński i prof. Aleksander Sieroń.Tadeusz Późniak/PolitykaNic nie byłoby możliwe, gdyby nie wytężona praca członków Kapituły Profesorskiej, która spotykała się u nas co roku w czerwcu i wrześniu, by wskazać najlepszych z najlepszych. Od lewej przy stole: prof. Henryk Domański, prof. Janusz Kramarek, prof. Grażyna Borkowska, prof. Wiesław Władyka, red. Bartek Chaciński i prof. Aleksander Sieroń.

W ciągu 25 lat wszyscy zaczęliśmy się czuć jak jedna wielka rodzina.Tadeusz Późniak/PolitykaW ciągu 25 lat wszyscy zaczęliśmy się czuć jak jedna wielka rodzina.

Były wybuchy entuzjazmu (od lewej: red.Ewa Wilk, red. nacz. Jerzy Baczyński, prof. Tomasz Szapiro, prof. Wiesław Władyka).Tadeusz Późniak/PolitykaByły wybuchy entuzjazmu (od lewej: red.Ewa Wilk, red. nacz. Jerzy Baczyński, prof. Tomasz Szapiro, prof. Wiesław Władyka).

Była radość (od lewej: prof. Marcin Pałys, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Jan Madey, red. nacz. Jerzy Baczyński, prof. Tomasz Szapiro, prof. Maria Skoczek).Leszek Zych/PolitykaByła radość (od lewej: prof. Marcin Pałys, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Jan Madey, red. nacz. Jerzy Baczyński, prof. Tomasz Szapiro, prof. Maria Skoczek).

Było też zarządzanie silną ręką (od lewej: prof. Marcin Pałys, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Jan Madey, prof. Michał Kleiber, red. nacz. Jerzy Baczyński, prof. Tomasz Szapiro).Tadeusz Późniak/PolitykaByło też zarządzanie silną ręką (od lewej: prof. Marcin Pałys, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Jan Madey, prof. Michał Kleiber, red. nacz. Jerzy Baczyński, prof. Tomasz Szapiro).

Najgorsze są pożegnania. W 2008 roku odszedł od nas nagle na zawsze prof. Stanisław Głąb, który od początku istnienia programu oceniał zgłoszenia z dziedziny chemii (w środku).Tadeusz Późniak/PolitykaNajgorsze są pożegnania. W 2008 roku odszedł od nas nagle na zawsze prof. Stanisław Głąb, który od początku istnienia programu oceniał zgłoszenia z dziedziny chemii (w środku).

W 2011 roku pożegnaliśmy prof. Alinę 'Inkę' Brodzką-Wald, która jak lwica broniła przez 10 lat swoich kandydatów z dziedziny literaturoznawstwa.Tadeusz Późniak/PolitykaW 2011 roku pożegnaliśmy prof. Alinę "Inkę" Brodzką-Wald, która jak lwica broniła przez 10 lat swoich kandydatów z dziedziny literaturoznawstwa.

W 2017 roku pożegnaliśmy naszego redakcyjnego kolegę Zdzisława Pietrasika, jurora w dziedzinie kulturoznawstwo, ze szczególnym naciskiem na filmoznawstwo (na zdjęciu w środku, po lewej prof. Henryk Domański, po prawej prof. Alina Brodzka-Wald).Tadeusz Późniak/PolitykaW 2017 roku pożegnaliśmy naszego redakcyjnego kolegę Zdzisława Pietrasika, jurora w dziedzinie kulturoznawstwo, ze szczególnym naciskiem na filmoznawstwo (na zdjęciu w środku, po lewej prof. Henryk Domański, po prawej prof. Alina Brodzka-Wald).

W Kapitule Profesorskiej zabrakło także prof. Stefana Amsterdamskiego, który oceniał zgłoszenia z filozofii oraz prof. Piotra Winczorka oceniającego nauki prawne.PolitykaW Kapitule Profesorskiej zabrakło także prof. Stefana Amsterdamskiego, który oceniał zgłoszenia z filozofii oraz prof. Piotra Winczorka oceniającego nauki prawne.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci prof. Adama Frączka, który odszedł od nas 18 października 2020 roku, w dniu, gdy powinna odbyć się jubileuszowa gala, która nie odbyła się z powodu pandemii. Prof. Frączek był naszym jurorem w latach 2001-2017 , oceniając zgłoszenia z dziedziny psychologii i pedagogiki.PolitykaZ ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci prof. Adama Frączka, który odszedł od nas 18 października 2020 roku, w dniu, gdy powinna odbyć się jubileuszowa gala, która nie odbyła się z powodu pandemii. Prof. Frączek był naszym jurorem w latach 2001-2017 , oceniając zgłoszenia z dziedziny psychologii i pedagogiki.

Prof. Janusz Kramarek odbiera w 2005 roku podziękowania za udział w kapitule z rąk redaktora naczelnego Jerzego Baczyńskiego. Profesor był z nami od samego początku do 2018 roku, gdy jak to sam określił w liście uznał, że czas odejść cicho i 'po angielsku'. Pytany, jak się czuje, odpowiadał: 'dobrze, stosownie do wieku'. Zmarł w 2021 roku tuż przed swoimi 92 urodzinami.PolitykaProf. Janusz Kramarek odbiera w 2005 roku podziękowania za udział w kapitule z rąk redaktora naczelnego Jerzego Baczyńskiego. Profesor był z nami od samego początku do 2018 roku, gdy jak to sam określił w liście uznał, że czas odejść cicho i "po angielsku". Pytany, jak się czuje, odpowiadał: "dobrze, stosownie do wieku". Zmarł w 2021 roku tuż przed swoimi 92 urodzinami.

W 2023 roku zmarł prof. dr hab. Bogumił Jeziorski, który w latach 2008-2011 był członkiem Kapituły Profesorskiej Nagród Naukowych POLITYKI w dziedzinie chemii.PolitykaW 2023 roku zmarł prof. dr hab. Bogumił Jeziorski, który w latach 2008-2011 był członkiem Kapituły Profesorskiej Nagród Naukowych POLITYKI w dziedzinie chemii.

W 2006 roku nasi laureaci powołali do życia Stowarzyszenie Stypendystów Tygodnika POLITYKA, które przez kilka lat organizowało u nas seminaria naukowe i wydawało z tej okazji publikacje książkowe.Tadeusz Późniak/PolitykaW 2006 roku nasi laureaci powołali do życia Stowarzyszenie Stypendystów Tygodnika POLITYKA, które przez kilka lat organizowało u nas seminaria naukowe i wydawało z tej okazji publikacje książkowe.

Warsztaty dziennikarskie Stowarzyszenia Stypendystów POLITYKI z udziałem redaktorów POLITYKI i prof. Jana Strelaua 'Jak (nie) pisać' w SWPS w 2009 roku.Tadeusz Późniak/PolitykaWarsztaty dziennikarskie Stowarzyszenia Stypendystów POLITYKI z udziałem redaktorów POLITYKI i prof. Jana Strelaua "Jak (nie) pisać" w SWPS w 2009 roku.

Inicjatorzy powstania Stowarzyszenia Stypendystów POLITYKI na gali wręczenia Nagród - od prawej: Hanna Mamzer, Tomasz Zalasiński i Wojciech Kulesza z minister nauki Leną Kolarską-Bobińską, red. Janiną Paradowską i red. nacz. Jerzym Baczyńskim.Tadeusz Późniak/PolitykaInicjatorzy powstania Stowarzyszenia Stypendystów POLITYKI na gali wręczenia Nagród - od prawej: Hanna Mamzer, Tomasz Zalasiński i Wojciech Kulesza z minister nauki Leną Kolarską-Bobińską, red. Janiną Paradowską i red. nacz. Jerzym Baczyńskim.

W 2011 powołaliśmy Kapitułę Społeczną, zwaną również Obywatelską. Po burzliwych obradach we wrześniu 2018 roku pamiątkowe zdjęcie z gospodarzami na redakcyjnym tarasie (od lewej: prof. Tomasz Nałęcz, Henryka Bochniarz, prof. Cezary Szczylik, dr Irena Eris, Robert Firmhofer, Edwin Bendyk, Sylwia Chutnik, Dominika Nowak-Kajtowska, prof. Tomasz Szapiro i Jerzy Baczyński.Tadeusz Późniak/PolitykaW 2011 powołaliśmy Kapitułę Społeczną, zwaną również Obywatelską. Po burzliwych obradach we wrześniu 2018 roku pamiątkowe zdjęcie z gospodarzami na redakcyjnym tarasie (od lewej: prof. Tomasz Nałęcz, Henryka Bochniarz, prof. Cezary Szczylik, dr Irena Eris, Robert Firmhofer, Edwin Bendyk, Sylwia Chutnik, Dominika Nowak-Kajtowska, prof. Tomasz Szapiro i Jerzy Baczyński.

Kapituła Społeczna w 2016 roku - od lewej: Krzysztof Zanussi, red. Grzegorz Miecugow, prof. Cezary Szczylik, prof. Marek Belka, prof. Tomasz Nałęcz i Sławomir S. Sikora.Leszek Zych/PolitykaKapituła Społeczna w 2016 roku - od lewej: Krzysztof Zanussi, red. Grzegorz Miecugow, prof. Cezary Szczylik, prof. Marek Belka, prof. Tomasz Nałęcz i Sławomir S. Sikora.

Świętujemy szampanem 15. urodziny.Teodor Klepczyński/PolitykaŚwiętujemy szampanem 15. urodziny.

Urodzinowy tort kroili m.in. (od lewej) prof. Tomasz Nałęcz, Dominika Nowak-Kajtowska, red. nacz. Jerzy Baczyński, red. Ewa Wilk i prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.Teodor Klepczyński/PolitykaUrodzinowy tort kroili m.in. (od lewej) prof. Tomasz Nałęcz, Dominika Nowak-Kajtowska, red. nacz. Jerzy Baczyński, red. Ewa Wilk i prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.

Podziękowania dla członków Kapituły Profesorskiej. Od lewej profesorowie: Maria Skoczek, Marcin Pałys, Barbara Markiewicz, Jan Madey, Michał Kleiber, Adam Frączek, Katarzyna Chałasińska-Macukow, Grażyna Borkowska i Ewa Bartnik.Leszek Zych/PolitykaPodziękowania dla członków Kapituły Profesorskiej. Od lewej profesorowie: Maria Skoczek, Marcin Pałys, Barbara Markiewicz, Jan Madey, Michał Kleiber, Adam Frączek, Katarzyna Chałasińska-Macukow, Grażyna Borkowska i Ewa Bartnik.

W roku 2013 stypendium w kategorii nauk o życiu odebrała Magdalena Król.Tadeusz Późniak/PolitykaW roku 2013 stypendium w kategorii nauk o życiu odebrała Magdalena Król.

Minister Lenę Kolarską-Bobińską witają członkowie obu Kapituł: Juliusz Braun, prof. Marcin Pałys i prof. Tomasz Szapiro.Tadeusz Późniak/PolitykaMinister Lenę Kolarską-Bobińską witają członkowie obu Kapituł: Juliusz Braun, prof. Marcin Pałys i prof. Tomasz Szapiro.

Emocje po odebraniu Nagrody.Leszek Zych/PolitykaEmocje po odebraniu Nagrody.

Laureat Maksymilian Opolski z jurorami: prof. Janem Madeyem i dr Ireną Eris.Tadeusz Późniak/PolitykaLaureat Maksymilian Opolski z jurorami: prof. Janem Madeyem i dr Ireną Eris.

Nikt nam nie sekunduje tak, jak nasze własne dzieci. Mateusz C. Strzelecki odbiera nagrodę w towarzyszeniu trójki z czworga dzieci.Leszek Zych/PolitykaNikt nam nie sekunduje tak, jak nasze własne dzieci. Mateusz C. Strzelecki odbiera nagrodę w towarzyszeniu trójki z czworga dzieci.

Na naszych imprezach emocje nie opuszczają także publiczności.Tadeusz Późniak/PolitykaNa naszych imprezach emocje nie opuszczają także publiczności.

W roku 2020, gdy mieliśmy świętować 20 lecie programu, październikowa gala nie mogła się odbyć, a w 2021 wreszcie mogliśmy się spotkać, ale nadal w pandemicznej rzeczywistości.PolitykaW roku 2020, gdy mieliśmy świętować 20 lecie programu, październikowa gala nie mogła się odbyć, a w 2021 wreszcie mogliśmy się spotkać, ale nadal w pandemicznej rzeczywistości.

Wraz ze zmianą politycznej warty dane nam było w 2024 roku gościć przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wiceministra prof. Andrzeja Szeptyckiego, a z okazji jubileuszu 25-lecia otrzymaliśmy patronat honorowy tego ministerstwa.Teodor Klepczyński/PolitykaWraz ze zmianą politycznej warty dane nam było w 2024 roku gościć przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wiceministra prof. Andrzeja Szeptyckiego, a z okazji jubileuszu 25-lecia otrzymaliśmy patronat honorowy tego ministerstwa.

Już 25. z kolei wrześniowe spotkanie Kapituły Profesorskiej, by wybrać kolejną 15 najlepszych młodych naukowców.PolitykaJuż 25. z kolei wrześniowe spotkanie Kapituły Profesorskiej, by wybrać kolejną 15 najlepszych młodych naukowców.

Kapituła Obywatelska zażywa słońca na redakcyjnym tarasie po ciężkiej pracy. Mamy już wybraną piątkę laureatów, których ogłosimy 19 października 2025.Leszek Zych/PolitykaKapituła Obywatelska zażywa słońca na redakcyjnym tarasie po ciężkiej pracy. Mamy już wybraną piątkę laureatów, których ogłosimy 19 października 2025.

Dziękujemy naszym Partnerom, Czytelnikom i Jurorom, którzy wspierają fundusz stypendialny.PolitykaDziękujemy naszym Partnerom, Czytelnikom i Jurorom, którzy wspierają fundusz stypendialny.

Redakcja

Więcej na ten temat
Reklama

    Najchętniej czytane w sekcji Fotoreportaże