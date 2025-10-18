Nagrody Naukowe POLITYKI świętują jubileusz 25-lecia. Zapraszamy do obejrzenia fotograficznego podsumowania!
18 października 2025
Dwadzieścia pięć lat: 407 młodych, bardzo zdolnych, niekiedy wybitnych naukowców, blisko 7,300 mln zł przekazanych w ich ręce jako stypendia i nagrody finałowe.
Startowaliśmy w 2001 roku jaka akcja ratunkowa dla tzw. desperados, czyli uprawiających naukę mimo głodowych pensji na uczelniach, z hasłem „Zostańcie z nami!”. Dojrzeliśmy do zmiany formuły w 2011 roku, gdy wydawało się, że naukowców już nie trzeba ratować i zmieniliśmy nazwę programu na Nagrody Naukowe POLITYKI oraz powołaliśmy obok Kapituły Profesorskiej, jako wsparcie, także Kapitułę Społeczną, która miała wychwycić spośród finałowej 15-stki tych, których badania wydają się najbardziej użyteczne, społecznie istotne. Dotarliśmy do 25-lecia naszej akcji i zapraszamy Was w sentymentalną podróż przez ostatnie ćwierćwiecze!
Tadeusz Późniak/PolitykaTak wyglądała pierwsza gala w 2001 roku w świeżo otwartej nowej siedzibie redakcji POLITYKI na warszawskiej Ochocie. Od lewej redatorzy: Andrzej Gorzym, Ewa Wilk i Jerzy Baczyński.
Leszek Zych/PolitykaA tak wyglądała gala kilkanaście lat później na tej samej scenie. Od lewej: prof. Ewa Bartnik, red. Ewa Wilk, red. nacz. Jerzy Baczyński, Dominika Nowak-Kajtowska
Tadeusz Późniak/PolitykaTradycją stało się wspólne zdjęcie laureatów, fundatorów i jurorów. Tu nasz debiut w 2001 roku.
Tadeusz Późniak/PolitykaTak wyglądało pierwsze posiedzenie Kapituły Profesorskiej w 2001 roku, jeszcze w starej redakcji POLITYKI przy ul. Miedzianej.
Tadeusz Późniak/PolitykaW nowej siedzibie spotkania odbywają się w sali kolegialnej, przy tzw. owalnym stole.
Tadeus Późniak/PolitykaNigdy nie narzekaliśmy na brak zainteresowania mediów. Pierwsza gala w 2001 roku.
Teodor Klepczyński/PolitykaI powtórka kilkanaście lat później. Wywiadu udziela Maciej Dołęga, laureat z roku 2016 w kategorii Nauki Ścisłe.
Tadeusz Późniak/PolitykaTradycją stały się też wykłady po wręczeniu stypendiów. Naszą uroczystość w roku 2006 uświetnił prof. Zygmunt Bauman.
Tadeusz Późniak/PolitykaW 2008 roku wystąpiła dla nas prof. Barbara Skarga. Na zdjęciu z red. Markiem Ostrowskim i Eugeniuszem Kowalczykiem z Fundacji ORLEN.
Tadeusz Późniak/PolitykaWykłady przygotowywali dla nas jurorzy Nagród Naukowych. Prof. Michał Kleiber w 2012 roku nie miał wątpliwości, że nauka w Polsce ma przyszłość.
Leszek Zych/PolitykaPo jurorach przyszła pora na naszych stypendystów. W 2014 roku o projektowaniu miast dla starzejących się mieszkańców opowiedziała Agnieszka Labus, laureatka Nagród z 2014 roku.
Tadeusz Późniak/PolitykaNic nie byłoby możliwe, gdyby nie wytężona praca członków Kapituły Profesorskiej, która spotykała się u nas co roku w czerwcu i wrześniu, by wskazać najlepszych z najlepszych. Od lewej przy stole: prof. Henryk Domański, prof. Janusz Kramarek, prof. Grażyna Borkowska, prof. Wiesław Władyka, red. Bartek Chaciński i prof. Aleksander Sieroń.
Tadeusz Późniak/PolitykaByły wybuchy entuzjazmu (od lewej: red.Ewa Wilk, red. nacz. Jerzy Baczyński, prof. Tomasz Szapiro, prof. Wiesław Władyka).
Leszek Zych/PolitykaByła radość (od lewej: prof. Marcin Pałys, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Jan Madey, red. nacz. Jerzy Baczyński, prof. Tomasz Szapiro, prof. Maria Skoczek).
Tadeusz Późniak/PolitykaByło też zarządzanie silną ręką (od lewej: prof. Marcin Pałys, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Jan Madey, prof. Michał Kleiber, red. nacz. Jerzy Baczyński, prof. Tomasz Szapiro).
Tadeusz Późniak/PolitykaNajgorsze są pożegnania. W 2008 roku odszedł od nas nagle na zawsze prof. Stanisław Głąb, który od początku istnienia programu oceniał zgłoszenia z dziedziny chemii (w środku).
Tadeusz Późniak/PolitykaW 2011 roku pożegnaliśmy prof. Alinę "Inkę" Brodzką-Wald, która jak lwica broniła przez 10 lat swoich kandydatów z dziedziny literaturoznawstwa.
Tadeusz Późniak/PolitykaW 2017 roku pożegnaliśmy naszego redakcyjnego kolegę Zdzisława Pietrasika, jurora w dziedzinie kulturoznawstwo, ze szczególnym naciskiem na filmoznawstwo (na zdjęciu w środku, po lewej prof. Henryk Domański, po prawej prof. Alina Brodzka-Wald).
PolitykaW Kapitule Profesorskiej zabrakło także prof. Stefana Amsterdamskiego, który oceniał zgłoszenia z filozofii oraz prof. Piotra Winczorka oceniającego nauki prawne.
PolitykaZ ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci prof. Adama Frączka, który odszedł od nas 18 października 2020 roku, w dniu, gdy powinna odbyć się jubileuszowa gala, która nie odbyła się z powodu pandemii. Prof. Frączek był naszym jurorem w latach 2001-2017 , oceniając zgłoszenia z dziedziny psychologii i pedagogiki.
PolitykaProf. Janusz Kramarek odbiera w 2005 roku podziękowania za udział w kapitule z rąk redaktora naczelnego Jerzego Baczyńskiego. Profesor był z nami od samego początku do 2018 roku, gdy jak to sam określił w liście uznał, że czas odejść cicho i "po angielsku". Pytany, jak się czuje, odpowiadał: "dobrze, stosownie do wieku". Zmarł w 2021 roku tuż przed swoimi 92 urodzinami.
PolitykaW 2023 roku zmarł prof. dr hab. Bogumił Jeziorski, który w latach 2008-2011 był członkiem Kapituły Profesorskiej Nagród Naukowych POLITYKI w dziedzinie chemii.
Tadeusz Późniak/PolitykaW 2006 roku nasi laureaci powołali do życia Stowarzyszenie Stypendystów Tygodnika POLITYKA, które przez kilka lat organizowało u nas seminaria naukowe i wydawało z tej okazji publikacje książkowe.
Tadeusz Późniak/PolitykaWarsztaty dziennikarskie Stowarzyszenia Stypendystów POLITYKI z udziałem redaktorów POLITYKI i prof. Jana Strelaua "Jak (nie) pisać" w SWPS w 2009 roku.
Tadeusz Późniak/PolitykaInicjatorzy powstania Stowarzyszenia Stypendystów POLITYKI na gali wręczenia Nagród - od prawej: Hanna Mamzer, Tomasz Zalasiński i Wojciech Kulesza z minister nauki Leną Kolarską-Bobińską, red. Janiną Paradowską i red. nacz. Jerzym Baczyńskim.
Tadeusz Późniak/PolitykaW 2011 powołaliśmy Kapitułę Społeczną, zwaną również Obywatelską. Po burzliwych obradach we wrześniu 2018 roku pamiątkowe zdjęcie z gospodarzami na redakcyjnym tarasie (od lewej: prof. Tomasz Nałęcz, Henryka Bochniarz, prof. Cezary Szczylik, dr Irena Eris, Robert Firmhofer, Edwin Bendyk, Sylwia Chutnik, Dominika Nowak-Kajtowska, prof. Tomasz Szapiro i Jerzy Baczyński.
Leszek Zych/PolitykaKapituła Społeczna w 2016 roku - od lewej: Krzysztof Zanussi, red. Grzegorz Miecugow, prof. Cezary Szczylik, prof. Marek Belka, prof. Tomasz Nałęcz i Sławomir S. Sikora.
Teodor Klepczyński/PolitykaUrodzinowy tort kroili m.in. (od lewej) prof. Tomasz Nałęcz, Dominika Nowak-Kajtowska, red. nacz. Jerzy Baczyński, red. Ewa Wilk i prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.
Leszek Zych/PolitykaPodziękowania dla członków Kapituły Profesorskiej. Od lewej profesorowie: Maria Skoczek, Marcin Pałys, Barbara Markiewicz, Jan Madey, Michał Kleiber, Adam Frączek, Katarzyna Chałasińska-Macukow, Grażyna Borkowska i Ewa Bartnik.
Tadeusz Późniak/PolitykaMinister Lenę Kolarską-Bobińską witają członkowie obu Kapituł: Juliusz Braun, prof. Marcin Pałys i prof. Tomasz Szapiro.
Tadeusz Późniak/PolitykaLaureat Maksymilian Opolski z jurorami: prof. Janem Madeyem i dr Ireną Eris.
Leszek Zych/PolitykaNikt nam nie sekunduje tak, jak nasze własne dzieci. Mateusz C. Strzelecki odbiera nagrodę w towarzyszeniu trójki z czworga dzieci.
PolitykaW roku 2020, gdy mieliśmy świętować 20 lecie programu, październikowa gala nie mogła się odbyć, a w 2021 wreszcie mogliśmy się spotkać, ale nadal w pandemicznej rzeczywistości.
Teodor Klepczyński/PolitykaWraz ze zmianą politycznej warty dane nam było w 2024 roku gościć przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wiceministra prof. Andrzeja Szeptyckiego, a z okazji jubileuszu 25-lecia otrzymaliśmy patronat honorowy tego ministerstwa.
PolitykaJuż 25. z kolei wrześniowe spotkanie Kapituły Profesorskiej, by wybrać kolejną 15 najlepszych młodych naukowców.
Leszek Zych/PolitykaKapituła Obywatelska zażywa słońca na redakcyjnym tarasie po ciężkiej pracy. Mamy już wybraną piątkę laureatów, których ogłosimy 19 października 2025.