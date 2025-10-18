Dwadzieścia pięć lat: 407 młodych, bardzo zdolnych, niekiedy wybitnych naukowców, blisko 7,300 mln zł przekazanych w ich ręce jako stypendia i nagrody finałowe.

Startowaliśmy w 2001 roku jaka akcja ratunkowa dla tzw. desperados, czyli uprawiających naukę mimo głodowych pensji na uczelniach, z hasłem „Zostańcie z nami!”. Dojrzeliśmy do zmiany formuły w 2011 roku, gdy wydawało się, że naukowców już nie trzeba ratować i zmieniliśmy nazwę programu na Nagrody Naukowe POLITYKI oraz powołaliśmy obok Kapituły Profesorskiej, jako wsparcie, także Kapitułę Społeczną, która miała wychwycić spośród finałowej 15-stki tych, których badania wydają się najbardziej użyteczne, społecznie istotne. Dotarliśmy do 25-lecia naszej akcji i zapraszamy Was w sentymentalną podróż przez ostatnie ćwierćwiecze!