Nagrody Naukowe świętują jubileusz 25-lecia. Obejrzyjcie fotograficzne podsumowanie!
18 października 2025
25 lat: 407 młodych, bardzo zdolnych, niekiedy wybitnych naukowców, blisko 7,300 mln zł przekazanych w ich ręce jako stypendia i nagrody finałowe. Już w niedzielę 19 października 2025 r. dowiemy się, kto otrzymał stypendia w ramach 25. edycji!
Startowaliśmy w 2001 r. jako akcja ratunkowa dla tzw. desperados, czyli uprawiających naukę mimo głodowych pensji na uczelniach, z hasłem „Zostańcie z nami!”. Dojrzeliśmy do zmiany formuły w 2011, gdy wydawało się, że naukowców już nie trzeba ratować, i zmieniliśmy nazwę programu na Nagrody Naukowe POLITYKI oraz powołaliśmy obok Kapituły Profesorskiej, jako wsparcie, Kapitułę Społeczną, która miała wychwycić spośród finałowej piętnastki tych, których badania wydają się najbardziej użyteczne, społecznie istotne. Dotarliśmy do 25-lecia naszej akcji i zapraszamy w sentymentalną podróż przez ostatnie ćwierćwiecze.
Tadeusz Późniak/PolitykaTak wyglądała pierwsza gala w 2001 r. w świeżo otwartej nowej siedzibie redakcji na warszawskiej Ochocie. Od lewej redaktorzy: Andrzej Gorzym, Ewa Wilk i Jerzy Baczyński
Leszek Zych/PolitykaA tak wyglądała gala kilkanaście lat później na tej samej scenie. Od lewej: prof. Ewa Bartnik, red. Ewa Wilk, red. nacz. Jerzy Baczyński, Dominika Nowak-Kajtowska
Tadeusz Późniak/PolitykaTradycją stało się wspólne zdjęcie laureatów, fundatorów i jurorów. Tu nasz debiut w 2001 r.
Tadeusz Późniak/PolitykaTak wyglądało pierwsze posiedzenie Kapituły Profesorskiej w 2001 r. jeszcze w redakcji przy ul. Miedzianej.
Tadeusz Późniak/PolitykaW nowej siedzibie spotkania odbywają się w sali kolegialnej, przy tzw. owalnym stole.
Tadeus Późniak/PolitykaNigdy nie narzekaliśmy na brak zainteresowania mediów. Pierwsza gala w 2001 r.
Teodor Klepczyński/PolitykaI powtórka kilkanaście lat później. Wywiadu udziela Maciej Dołęga, laureat z 2016 r. w kategorii Nauki Ścisłe.
Tadeusz Późniak/PolitykaTradycją stały się też wykłady po wręczeniu stypendiów. Naszą uroczystość w 2006 r. uświetnił prof. Zygmunt Bauman.
Tadeusz Późniak/PolitykaW 2008 r. wystąpiła dla nas prof. Barbara Skarga. Na zdjęciu z red. Markiem Ostrowskim i Eugeniuszem Kowalczykiem z Fundacji ORLEN
Tadeusz Późniak/PolitykaWykłady przygotowywali dla nas jurorzy Nagród Naukowych. Prof. Michał Kleiber w 2012 r. nie miał wątpliwości, że nauka w Polsce ma przyszłość.
Leszek Zych/PolitykaPo jurorach przyszła pora na naszych stypendystów. W 2014 r. o projektowaniu miast dla starzejących się mieszkańców opowiedziała Agnieszka Labus, laureatka Nagród z 2014 r.
Tadeusz Późniak/PolitykaNic nie byłoby możliwe, gdyby nie wytężona praca członków Kapituły Profesorskiej, która spotykała się u nas co roku w czerwcu i wrześniu, by wskazać najlepszych z najlepszych. Od lewej przy stole: prof. Henryk Domański, prof. Janusz Kramarek, prof. Grażyna Borkowska, prof. Wiesław Władyka, red. Bartek Chaciński i prof. Aleksander Sieroń
Tadeusz Późniak/PolitykaByły wybuchy entuzjazmu (od lewej: red. Ewa Wilk, red. nacz. Jerzy Baczyński, prof. Tomasz Szapiro, prof. Wiesław Władyka).
Leszek Zych/PolitykaByła radość (od lewej: prof. Marcin Pałys, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Jan Madey, red. nacz. Jerzy Baczyński, prof. Tomasz Szapiro, prof. Maria Skoczek).
Tadeusz Późniak/PolitykaByło też zarządzanie silną ręką (od lewej: prof. Marcin Pałys, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Jan Madey, prof. Michał Kleiber, red. nacz. Jerzy Baczyński, prof. Tomasz Szapiro).
Tadeusz Późniak/PolitykaNajgorsze są pożegnania. W 2008 r. odszedł od nas nagle na zawsze prof. Stanisław Głąb, który od początku istnienia programu oceniał zgłoszenia z dziedziny chemii (w środku).
Tadeusz Późniak/PolitykaW 2011 r. pożegnaliśmy prof. Alinę „Inkę” Brodzką-Wald, która jak lwica broniła przez dziesięć lat swoich kandydatów z dziedziny literaturoznawstwa.
Tadeusz Późniak/PolitykaW 2017 r. pożegnaliśmy naszego redakcyjnego kolegę Zdzisława Pietrasika, jurora w dziedzinie kulturoznawstwo, ze szczególnym naciskiem na filmoznawstwo (na zdjęciu w środku, po lewej prof. Henryk Domański, po prawej prof. Alina Brodzka-Wald).
PolitykaW Kapitule Profesorskiej zabrakło także prof. Stefana Amsterdamskiego, który oceniał zgłoszenia z filozofii, oraz prof. Piotra Winczorka oceniającego nauki prawne.
PolitykaZ ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci prof. Adama Frączka, który odszedł od nas 18 października 2020, w dniu, gdy powinna odbyć się jubileuszowa gala, która nie odbyła się z powodu pandemii. Prof. Frączek był naszym jurorem w latach 2001–17, oceniał zgłoszenia z dziedziny psychologii i pedagogiki.
PolitykaProf. Janusz Kramarek odbiera w 2005 r. podziękowania za udział w kapitule z rąk redaktora naczelnego Jerzego Baczyńskiego. Profesor był z nami od samego początku do 2018 r., gdy uznał, że czas odejść cicho i „po angielsku”. Pytany, jak się czuje, odpowiadał: „dobrze, stosownie do wieku”. Zmarł w 2021 r. tuż przed swoimi 92. urodzinami.
PolitykaW 2023 r. zmarł prof. dr hab. Bogumił Jeziorski, który w latach 2008–11 był członkiem Kapituły Profesorskiej Nagród Naukowych w dziedzinie chemii.
Tadeusz Późniak/PolitykaW 2006 r. nasi laureaci powołali do życia Stowarzyszenie Stypendystów Tygodnika POLITYKA, które przez kilka lat organizowało u nas seminaria naukowe i wydawało z tej okazji publikacje książkowe.
Tadeusz Późniak/PolitykaWarsztaty dziennikarskie Stowarzyszenia Stypendystów POLITYKI z udziałem redaktorów POLITYKI i prof. Jana Strelaua „Jak (nie) pisać” w SWPS w 2009 r.
Tadeusz Późniak/PolitykaInicjatorzy powstania Stowarzyszenia Stypendystów POLITYKI na gali wręczenia Nagród. Od prawej: Hanna Mamzer, Tomasz Zalasiński i Wojciech Kulesza z minister nauki Leną Kolarską-Bobińską, red. Janiną Paradowską i red. nacz. Jerzym Baczyńskim
Tadeusz Późniak/PolitykaW 2011 powołaliśmy Kapitułę Społeczną, zwaną również Obywatelską. Po burzliwych obradach we wrześniu 2018 r. pamiątkowe zdjęcie z gospodarzami na redakcyjnym tarasie (od lewej: prof. Tomasz Nałęcz, Henryka Bochniarz, prof. Cezary Szczylik, dr Irena Eris, Robert Firmhofer, Edwin Bendyk, Sylwia Chutnik, Dominika Nowak-Kajtowska, prof. Tomasz Szapiro i Jerzy Baczyński.
Leszek Zych/PolitykaKapituła Społeczna w 2016 r. Od lewej: Krzysztof Zanussi, red. Grzegorz Miecugow, prof. Cezary Szczylik, prof. Marek Belka, prof. Tomasz Nałęcz i Sławomir S. Sikora
Teodor Klepczyński/PolitykaUrodzinowy tort kroili m.in. (od lewej) prof. Tomasz Nałęcz, Dominika Nowak-Kajtowska, red. nacz. Jerzy Baczyński, red. Ewa Wilk i prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.
Leszek Zych/PolitykaPodziękowania dla członków Kapituły Profesorskiej. Od lewej profesorowie: Maria Skoczek, Marcin Pałys, Barbara Markiewicz, Jan Madey, Michał Kleiber, Adam Frączek, Katarzyna Chałasińska-Macukow, Grażyna Borkowska i Ewa Bartnik
Tadeusz Późniak/PolitykaMinister Lenę Kolarską-Bobińską witają członkowie obu Kapituł: Juliusz Braun, prof. Marcin Pałys i prof. Tomasz Szapiro.
Leszek Zych/PolitykaNikt nam nie sekunduje tak, jak nasze własne dzieci. Mateusz C. Strzelecki odbiera nagrodę wraz z trójką z czworga swoich dzieci.
PolitykaW 2020 r., gdy mieliśmy świętować 20-lecie programu, październikowa gala nie mogła się odbyć, a w 2021 wreszcie mogliśmy się spotkać, ale nadal w pandemicznej rzeczywistości.
Teodor Klepczyński/PolitykaWraz ze zmianą politycznej warty dane nam było w 2024 r. gościć przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wiceministra prof. Andrzeja Szeptyckiego, a z okazji jubileuszu 25-lecia otrzymaliśmy patronat honorowy resortu.
PolitykaJuż 25. z kolei wrześniowe spotkanie Kapituły Profesorskiej, by wybrać kolejną piętnastkę najlepszych młodych naukowców.
Leszek Zych/PolitykaKapituła Obywatelska zażywa słońca na redakcyjnym tarasie po ciężkiej pracy. Mamy już wybraną piątkę laureatów, których ogłosimy 19 października 2025 r.