Nagrody Naukowe świętują jubileusz 25-lecia. Obejrzyjcie fotograficzne podsumowanie!

25 lat: 407 młodych, bardzo zdolnych, niekiedy wybitnych naukowców, blisko 7,300 mln zł przekazanych w ich ręce jako stypendia i nagrody finałowe. Już w niedzielę 19 października 2025 r. dowiemy się, kto otrzymał stypendia w ramach 25. edycji!

Startowaliśmy w 2001 r. jako akcja ratunkowa dla tzw. desperados, czyli uprawiających naukę mimo głodowych pensji na uczelniach, z hasłem „Zostańcie z nami!”. Dojrzeliśmy do zmiany formuły w 2011, gdy wydawało się, że naukowców już nie trzeba ratować, i zmieniliśmy nazwę programu na Nagrody Naukowe POLITYKI oraz powołaliśmy obok Kapituły Profesorskiej, jako wsparcie, Kapitułę Społeczną, która miała wychwycić spośród finałowej piętnastki tych, których badania wydają się najbardziej użyteczne, społecznie istotne. Dotarliśmy do 25-lecia naszej akcji i zapraszamy w sentymentalną podróż przez ostatnie ćwierćwiecze.