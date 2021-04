Nagrodę Architektoniczną przyznajemy w tym roku już po raz dziesiąty. Zachęcamy do obejrzenia dziesiątki finałowych projektów i wytypowania Waszego faworyta w naszym dorocznym plebiscycie dla czytelników.

Chcąc symbolicznie podkreślić jubileusz 10-lecia, proponujemy, aby w tradycyjnym internetowym plebiscycie naszych czytelników i internautów, wyjątkowo można było wybrać swojego faworyta nie tylko spośród oficjalnych pięciu finalistów, którzy mają szansę na nagrodę Grand Prix. Przedstawiamy dodatkową piątkę, która choć zdobyła głosy nominujących, do ścisłej czołówki się nie dostała, zaś kapituła redakcyjna uznała, że są to realizacje warte zauważenia.

Zapraszamy do obejrzenia całej dziesiątki i do głosowania w plebiscycie. Głosować można do 25 kwietnia 2021 roku.