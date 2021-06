Rozmowa z kucharzem Piotrem Ciemnym o chwastach na talerzu

Rozmowa z kucharzem Piotrem Ciemnym o powrocie do przeszłości i o tym, co można przyrządzić z chwastów.

JOANNA PODGÓRSKA: – Co panu przyszło do głowy, żeby jeść chwasty?

PIOTR CIEMNY: – Wszystko zaczęło się w Kopenhadze, stolicy europejskiej gastronomii, gdzie pracuję jako kucharz. W restauracji 108, będącej filią słynnej Nomy, nauczyłem się, jak używać chwastów praktycznie, nie tylko do dekoracji. Wcześniej w Polsce na własną rękę próbowałem zbierać w lasach i na polach dzikie zioła, takie jak lebiodka – polskie oregano, czy macierzanka – odpowiednik tymianku.