Życie codzienne w stanie wojennym

„Co by się stało, gdyby nie wojsko, człowiek poszedłby spać, a rano nie byłoby koni, świń czy krów. Dobrze, że tak się stało, chociaż wojsko marznie, ale my spokojnie śpimy” – napisał autor listu przejętego przez cenzurę w stanie wojennym. Te listy to dzisiaj skarbnica wiedzy o nastrojach Polaków i ich życiu codziennym w tamtym czasie.

13 grudnia 1981 r. Polacy przeżyli szok. Przerażenie budziły czołgi na ulicach, aresztowania, a także wizja, że przywódców Solidarności zabiją bądź wywiozą do Rosji. Doniesienia o pacyfikacji kopalni Wujek pogłębiały nastroje grozy i pesymizmu. Już samo określenie: „stan wojenny”, budziło niepokój. Listowny sondaż O złości, gniewie, wściekłości Polaków dowiadujemy się z listów przejętych przez Główny Urząd Cenzury. Tylko w Warszawie od 24 do 31 stycznia 1982 r. przez ręce funkcjonariuszy GUC przeszło blisko 9 mln przesyłek zagranicznych, z czego ocenzurowano blisko 3,5 mln (38,7 proc.