Wiatr w oczy

Czy w Finnmarku, najbardziej wysuniętym na północ okręgu Norwegii, powstanie największa w Europie lądowa elektrownia wiatrowa? Saamowie, od pokoleń hodowcy reniferów, mają nadzieję, że nie.

Do kogo należy ziemia? – Ziemia należy do państwa. A do kogo należy wiatr? – My wierzymy, że do bóstw na tej górze. Per John Antii odpala papierosa i przesuwa go w kącik ust, by dopalił się do filtra. Odkąd wyłączył silnik skutera śnieżnego, kilkadziesiąt kilometrów białego płaskowyżu wypełnia gęsta cisza. I tylko ten lodowaty, porywisty wiatr, który odciska kształt swej trajektorii na zamarzniętej ziemi. – To dla nas naturalne, że nadprzyrodzone siły zamieszkują formacje skalne, bo dzięki temu od pokoleń wiemy, gdzie można się poruszać w terenie i jak się zachowywać w danych miejscach.