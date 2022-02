Kombinacje tatrzańskie. W górach w czasie ferii pustawo i drożyzna

Ferie w polskich górach upływają na zwolnionych obrotach. Branża turystyczna twierdzi, że ludzi zatrzymały w domach przede wszystkim pandemia i drożyzna. Zła wiadomość jest taka, że nawet gdy pandemia minie, drożyzna zostanie.

W Zakopanem szok i niedowierzanie: warszawka nie zjechała na ferie. Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, jadąc w ostatni poniedziałek stycznia do pracy, specjalnie nadłożyła drogi, żeby rozeznać się w sytuacji. – Parkingi w obleganych zwykle miejscach były pustawe. Już poprzedni okres przerwy szkolnej, gdy odpoczywała Małopolska, był słaby. Ale uznaliśmy, że skoro dopiero co wpadli do nas w okresie świątecznym, to nie będą się wykosztowywać na ferie. Ale Warszawa wydawała się pewniakiem.