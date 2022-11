Czarodziejskie mury Sokołowska. Ludzie przyjeżdżają tu i zostają. Łatwo wsiąknąć

Tutaj rozgrywała się akcja ostatniej powieści Olgi Tokarczuk „Empuzjon”. Empuzy, żeńskie zjawy, czasem krwiożercze, odegrały w niej istotną rolę. Ale to tylko literacka fantazja. W realu Sokołowsko zamieszkuje coraz więcej dobrych duchów. Ich główne zajęcie – przywracanie ducha uzdrowisku.

Bożenna Biskupska nigdy wcześniej nie była na Dolnym Śląsku. Wraz z artystą fotografem i partnerem Zygmuntem Rytką oraz córką Zuzanną Fogtt założyli w Podkowie Leśnej Fundację Sztuki Współczesnej In Situ, ale zrobiło im się tam za ciasno i szukali nowej przestrzeni do działań artystycznych. Przez prawie dwa lata wędrowali po zakątkach Polski, aż w końcu znajomy artysta Michał Bogucki zaproponował: wpadnijcie do Sokołowska. Prowadził tam wówczas renowację cerkiewki i zakochał się w miasteczku.