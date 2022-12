Zapasy z kryzysem

Po Buczy nic nie jest już takie samo, nawet prepersi, ludzie przygotowani na każdą okoliczność. Ich nowa koncepcja: nieważne, ile masz w piwnicy, liczy się, ile masz w ładownicy.

Wyświechtane motto – mój dom, moja twierdza – W. traktuje bardzo serio, ale bez ostentacji. Tylko doświadczone oko wypatrzy na dachu antenę wzmacniającą komunikację krótkofalową. Kamery monitorujące dom i najbliższą okolicę rozmieszczone są dyskretnie. Ale tak, że ich pole obserwacji się zazębia. A zwykły kawałek brezentu leżący niedbale koło muru to tak naprawdę element maskujący worki z piaskiem, którymi W. zabezpieczył kluczowe piwniczne okna. Kluczowe, bo jedno dla niepoznaki nie jest zabezpieczone. Piwnica z żywnością wygląda jak zaplecze Żabki. Towary równo poukładane na półkach. Na jednej półce sypkie i makarony. Obok przyprawy, duży zapas soli i cukru. Niżej kawa, miód, sporo kakao. Gromadzić trzeba to, co łatwo magazynować i co ma dużo kalorii. Wybierać produkty, które się lubi i używa. Wyjątkiem jest wódka i papierosy, których W. nie używa. Ale, jak mówi, to trzeba mieć, bo to wojenna waluta. W. przeczytał niemal wszystko, co się dało, o wojnie. Wie o niej wszystko. Trudno powiedzieć, na ile go fascynuje, a na ile przeraża. Z jednej strony spełnia się jego sen. Z drugiej był to sen z rodzaju tych koszmarnych.