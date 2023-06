Niedźwiedzie buszują, wilki spacerują po ulicach. Dzikie zwierzęta wkraczają do miast

We wsiach nad Zalewem Solińskim buszuje niedźwiedzica recydywistka. Zjada drób i króliki, przewraca znicze na nagrobkach. A do Ustrzyk Dolnych zapuszczają się wilki i zagryzają jelenie pod oknami bloków. Dystans między dzikimi zwierzętami i człowiekiem niebezpiecznie się skraca.

Jeszcze kilka lat temu doniesienia o niedźwiedziach, które w poszukiwaniu jedzenia penetrują parkingi, kempingi i obrzeża pensjonatów, dotyczyły jedynie rejonu Tatr. Przyrodnicy tłumaczyli wówczas, że mamy do czynienia z postępującą synantropizacją (przystosowaniem się dzikich zwierząt do życia w pobliżu człowieka) gatunku Ursus arctos, a winny sytuacji jest człowiek, który zachęcił – świadomie lub nie – dużego drapieżcę do szukania pożywienia także poza lasem. Wabiony zapachami porzucanych resztek jedzenia niedźwiedź, z natury oportunista, zrozumiał, że nie musi się zanadto wysilać, by nasycić żołądek.

Żeby ograniczyć możliwość spotkań niedźwiedzia z człowiekiem, przyrodnicy podjęli szeroką akcję edukacyjną. Ze szlaków zniknęły kosze na śmieci, a dostępne powszechnie ulotki informowały, że ogryzki, puste butelki po napojach, a nawet papierki po cukierkach trzeba zabierać z sobą do domu i dopiero tam opróżniać plecak.

Edukacja społeczeństwa dotycząca mądrego współistnienia z przyrodą to długi i powolny proces, ale i tak pod Rysami zauważono pozytywne zmiany. To wcale nie oznacza, że nie dochodzi już do przecinania się ścieżek ludzi i drapieżników. Takie spotkania są jednak rzadsze, co przekłada się na większe bezpieczeństwo turystów. Z niedźwiedziem bowiem nie ma żartów – jeśli zostanie zaskoczony, a do tego ma przy sobie młode, może zaatakować.