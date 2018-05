Grzegorz Gustaw W obronie własnego honoru Grzeczność aż do mordu Czym jest i gdzie obowiązuje kultura honoru.

Getty Images/Alamy Stock Photo Ludzie honoru szczególnie mocno cierpią, gdy do upokorzenia dochodzi przy świadkach. Wszak honor jest czymś zewnętrznym, ulokowanym raczej w opiniach innych ludzi. W sierpniu 1976 r. Jan Sojda, zamożny mieszkaniec połanieckiej wsi Zrębin, gościł z rodziną na weselu u swoich dalekich krewnych z familii Kalitów. Pod ich adresem padło oskarżenie o kradzież zastawy i wędlin. „Króla Zrębina” bardzo to ubodło. Powziął krwawy plan zemsty, który zrealizował kilka miesięcy później. Kiedy gospodarze feralnego wesela – 18-latka wraz z mężem i młodszym bratem – wracali po pasterce do domu, jeden z zięciów Jana Sojdy staranował chłopca samochodem.

W sierpniu 1976 r. Jan Sojda, zamożny mieszkaniec połanieckiej wsi Zrębin, gościł z rodziną na weselu u swoich dalekich krewnych z familii Kalitów. Pod ich adresem padło oskarżenie o kradzież zastawy i wędlin. „Króla Zrębina” bardzo to ubodło. Powziął krwawy plan zemsty, który zrealizował kilka miesięcy później. Kiedy gospodarze feralnego wesela – 18-latka wraz z mężem i młodszym bratem – wracali po pasterce do domu, jeden z zięciów Jana Sojdy staranował chłopca samochodem. Później do akcji wkroczył „Król Zrębina” z zięciem i szwagrem. Kluczami do kół autobusowych zatłukli brzemienną dziewczynę i wybranka jej serca. Ranne dziecko dobili, przejeżdżając samochodem. Wszystko to wydarzyło się na oczach 30 świadków – pasażerów autobusu, który załatwił Sojda. Mieli zostać podwiezieni do wsi odległej od kościoła o parę kilometrów, tymczasem zostali obsadzeni w roli widzów starannie wyreżyserowanego krwawego dramatu. Po jego zakończeniu musieli na polecenie wypowiedzieć słowa: „Przysięgam na swoją krew i na ten święty krzyż, że nikomu nie powiem, co tu widziałem”. Milczeli tak długo, jak tylko mogli, a podczas przesłuchań większość kłamała. Zbrodnia uszłaby Sojdzie na sucho, gdyby nie fakt, że po pół roku jeden z mężczyzn przerwał zmowę milczenia. Niedługo później z rzeki wyłowiono jego zwłoki. „Króla Zrębina” i jego szwagra skazano na karę śmierci. Powieszono ich w 1982 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu stwierdził, że „motywem działania oskarżonych była zemsta. Z pełną premedytacją na oczach kilkudziesięciu ludzi (…) oskarżony Jan Sojda nie miał skrupułów przed zamordowaniem 13-letniego dziecka, był dyrygentem całej zbrodni”. Pozostali dwaj oprawcy przesiedzieli 14 i 11 lat. 18 z 30 świadków poszło do więzienia za składanie fałszywych zeznań i zatajenie przestępstwa. Dlaczego rodzina Sojdów zdecydowała się na wymierzenie sprawiedliwości na własną rękę, i to w tak nieproporcjonalnie okrutny sposób? Dlaczego nie skorzystali z przepisów Kodeksu karnego z 1969 r., który dawał im prawo do wniesienia prywatnego aktu oskarżenia do sądu w obliczu zniesławienia? Czy postąpili zgodnie z zasadami kultury honoru? Wstyd i sprawiedliwość Według prof. psychologii Dova Cohena i Richarda Nisbetta kultura honoru to zespół norm społecznych, których oś stanowi przekonanie, że mężczyźni powinni bronić swojego dobrego imienia za wszelką cenę. Nawet na drodze krwawej zemsty. Bo utrata honoru jest jednoznaczna ze śmiercią cywilną. Warto przy tym uściślić, że „kultury honoru” nie afirmują agresji samej w sobie. Dopuszczają ją jedynie w samoobronie lub jako akt zemsty „przywracający porządek i sprawiedliwość”. Zniewaga, obraza lub inne uchybienie względem danego indywiduum, bliskich mu osób, obiektów lub istot stanowią wystarczającą przesłankę do zareagowania honorową przemocą. Ludzie honoru szczególnie mocno cierpią, gdy do upokorzenia dochodzi przy świadkach. Wszak honor jest czymś zewnętrznym, ulokowanym raczej w opiniach innych ludzi. Tylko w obecności obserwatorów możliwe jest więc jego budowanie lub utrata. Osoby podzielające kulturę honoru bardziej koncentrują się więc na swoim Ja publicznym niż Ja prywatnym. Prof. psychologii Patricia Rodriguez-Mosquera z Wesleyan University po przeprowadzeniu badań na przedstawicielach kultur honoru – Hiszpanach, oraz godności – Holendrach (patrz ramka), skonstatowała, że tych pierwszych cechuje szczególna wrażliwość na zniewagi i upokorzenia, gdy ich sprawcami są osoby im bliskie, a doświadczenie znieważenia przez innych na oczach znajomych wywołuje u nich silniejsze emocje wstydu i złości. Źródeł kultury honoru antropolodzy kultury upatrują w środowiskach pasterskich, których przedstawiciele zasiedlali nieposiadające jasno określonych granic przestrzenie, gdzie bez cienia nadziei na wsparcie ze strony policji, prokuratury i sądów rywalizowano o dostęp do kluczowych zasobów – wody i pastwisk. Zdaniem prof. psychologii Andrzeja Szmajke w takich warunkach zachowanie się zgodnie z normami kultury honoru miało wartość adaptacyjną. Reagując w brutalny sposób na prowokację, można było zyskać reputację osoby, z którą nie warto zadzierać. Gdy system społeczny nie gwarantował ochrony, kultura honoru funkcjonowała jako bezpiecznik zapewniający spokój w oparciu o równowagę strachu. W cywilizacji współczesnego Zachodu na próżno szukać warunków w pełni uzasadniających występowanie kultur honoru. Jednak takie enklawy nadal istnieją. Co więcej, gdzieniegdzie przeżywają swój renesans. Poczesny udział mają w tym sztuka oraz media, przekazujące „honorowe” wartości kolejnym pokoleniom, a także wychowanie – zwłaszcza odbierane od matek, co wynika z badań przeprowadzonych przez prof. Nisbetta i Cohena. Najlepiej opisana współczesna kultura honoru obowiązuje w południowo-zachodnich stanach USA. Notuje się w nich trzykrotnie więcej zabójstw niż w stanach północnych, przy czym są one na ogół wynikiem konfliktu lub sporu, a nie skutkiem ubocznym innych przestępstw (np. rozboju). A zabójcy to z reguły znajomi ofiar. W północnych stanach USA najwięcej zabójstw dokonuje się w miejscowościach, w których następuje częsta wymiana mieszkańców, a na południu wręcz przeciwnie. Kultury honoru występują również w większości krajów islamskich, rejonie Kaukazu oraz w krajach basenu Morza Śródziemnego, jak Hiszpania i Włochy. Nie trzeba więc opuszczać Europy, aby doświadczyć ich specyfiki. Pytanie, czy konieczne jest przekroczenie granicy naszego kraju? Pizza szybciej niż policja Na przełomie XX i XXI w. prof. Andrzej Szmajke wraz ze współpracownikami, biorąc pod uwagę specyfikę polskiej historii, słabość tutejszych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także kreso-pograniczną genealogię bohaterów literackich, założył, że Polska może być obszarem kultury honoru. Rzeczywiście, w polskiej literaturze gloryfikuje się bohaterów – rzec można – z pogranicza: porywczych i stawiających się ponad prawem. Cieszą się oni przy tym powodzeniem u kobiet i szacunkiem mężczyzn. Cechy człowieka honoru obecne są choćby u mężnie zmazujących swoje winy Kmicica z Trylogii Sienkiewicza oraz Jacka Soplicy z „Pana Tadeusza” Mickiewicza, a także bohaterów dramatów Słowackiego, np. Beniowskiego i Mazepy. Ponadto w ciągu ostatnich dwustu lat oficjalne prawo w Polsce (za wyjątkiem dwudziestolecia międzywojennego i czasów po 1989 r.) było narzucone przez zaborców lub ZSRR. Poczucie bezpieczeństwa obywateli po upadku PRL wciąż pozostawało skrajnie niskie. Aż 45 proc. respondentów w International Crime Survey z 1992 r. wykazało silny lęk przed przestępczością (po zmroku czuli się „niebezpiecznie” lub „bardzo niebezpiecznie”), co stanowiło odsetek najwyższy spośród wszystkich 20 badanych państw (analogiczna wartość w Niemczech wyniosła 23 proc.). Niecałe 27 proc. Polaków wyraziło zadowolenie z pracy policji. Wyłącznie w ówczesnej Czechosłowacji uzyskano niższy wynik. Zaledwie 16 proc. Polaków było usatysfakcjonowanych ze sposobu, w jaki policja podchodziła do zgłoszonego przestępstwa (to najniższy wynik – zadowolenie w analogicznym aspekcie wyraziło średnio 56 proc. respondentów z innych krajów). Nasi rodacy nadal nie ufają policji, prokuraturze ani sądom. Tymczasem, jak stwierdził brytyjski antropolog Julian Pitt-Rivers, „wszędzie tam, gdzie autorytet prawa jest kwestionowany lub ignorowany, kodeks honorowy wyłania się ponownie jako nadrzędne źródło wyznaczające prawa i dyktujące zasady postępowania”. Prof. Dov Cohen – by zilustrować warunki społeczne sprzyjające powstawaniu kultur honoru – żartobliwie radzi: „Zadzwoń jednocześnie po pizzę z dostawą do domu, karetkę pogotowia i policję. Jeśli dostawca pizzy przybędzie przed radiowozem, kierowanie się zasadami kultury honoru jest jak najbardziej uzasadnione i racjonalne”. Prof. Szmajke nie przeprowadził co prawda eksperymentu naturalnego, zaprosił natomiast 71 studentek i 46 studentów do wyobrażenia sobie, że jednocześnie zatelefonowali w powyższe trzy miejsca i poprosił o wskazanie, w jakiej kolejności przybędą wezwani. Zaledwie 17 proc. badanych uznało, że pierwsza zjawi się policja. 67 proc. było zdania, że dotrze ona na miejsce jako ostatnia. Południowcy a jankesi Z licznych badań przeprowadzonych przez Dova Cohena i Richarda Nisbetta wynika, że amerykańscy południowcy bardziej niż mieszkańcy północnych stanów popierają przemoc w reakcji na zagrożenie lub zniewagę. Większy odsetek południowców uznał za całkowicie dopuszczalne uderzenie mężczyzny w konsekwencji potrącenia przezeń dziecka lub zalecania się do cudzej ukochanej. Częściej niż jankesi wyrażali poparcie dla zabicia gwałciciela córki i twierdzili, że człowiek powstrzymujący się od agresywnych reakcji w analogicznych sytuacjach nie jest prawdziwym mężczyzną. Ponadto oczekiwali od swoich synów reagowania przemocą, gdy ci byli obrażani przez rówieśników. W innym eksperymencie badacze zaaranżowali prowokację. Rosły mężczyzna (zawodnik futbolu amerykańskiego, mierzący ponad 190 cm i ważący 120 kg) potrącał ich podczas mijania się w wąskim korytarzu, na domiar złego rzucał: „Jak idziesz, dupku?!”. Studenci pochodzący z południa USA w porównaniu ze swoimi kolegami z północy reagowali agresywniej. Ujawniali silniejszą złość, większą poznawczą aktywizację (priming) kategorii związanych z agresją, mocniejsze pobudzenie fizjologiczne o charakterze agresywnym (wyraźniejszy wzrost poziomu testosteronu w ślinie), silniejszy stres (większy poziom kortyzolu) oraz wyższą gotowość do agresji w kolejnych interakcjach z innymi osobami (bardziej dominujący uścisk dłoni przy witaniu się z kolejnym eksperymentatorem po prowokacji i bardziej konfrontacyjne zachowanie podczas mijania się w wąskim korytarzu z następną osobą). O ile bowiem przed obrazą południowiec ustępował przejścia innemu mężczyźnie już w odległości niemal 3 m, to po doświadczeniu impertynencji mijał go w odległości niecałego metra, u jankesów analogiczne dystanse wynosiły średnio 191 cm przed obrazą i 149 cm po doświadczeniu obrazy. W kolejnym eksperymencie, podczas terapii artystycznej, polegającej na malowaniu wspomnień z dzieciństwa, pomocnik eksperymentatora wcielał się w rolę jej współuczestnika. Dokładał najwyższych starań, aby rozdrażnić badanych poprzez komentowanie ich malunków w złośliwy sposób. Jankesi reagowali na zaczepki błyskawicznie, ale w umiarkowany sposób. Południowcy długo wstrzymywali się z okazywaniem jakichkolwiek emocji, po czym wybuchali. To reakcje typowe dla przedstawicieli kultur honoru. Jak zauważa prof. Cohen, południowiec wydaje się grzecznym, sprawia wrażenie dżentelmena, ale do momentu, a

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.