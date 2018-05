Anna Tylikowska Terapia akceptacji i zaangażowania Russa Harrisa Pochwała zwyczajności Jak żyć dobrze, nie unikając problemów.

Mirosław Gryń/Polityka Akceptuj to, na co nie masz wpływu, i angażuj się w wartościowe działania – to idea przewodnia terapii akceptacji i zaangażowania. Współcześni ludzie szukają w psychoterapii, coachingu i medycynie sposobów na to, żeby czuć się dobrze i unikać dyskomfortu – zapewne po to, żeby uczynić swoje życie pełniejszym, bardziej zadowalającym. A gdyby tak otworzyć się na wszelkie doświadczenia, także przykre i bolesne, a dzięki nim odkrywać istotne dla siebie wartości i angażować się w ich realizację? Może to byłaby lepsza, odsłaniająca nowe możliwości, metoda na dobre życie? Blokada, nie zepsucie Akceptuj to, na co nie masz wpływu, i angażuj się w wartościowe działania – to idea przewodnia terapii akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy – ACT).

Współcześni ludzie szukają w psychoterapii, coachingu i medycynie sposobów na to, żeby czuć się dobrze i unikać dyskomfortu – zapewne po to, żeby uczynić swoje życie pełniejszym, bardziej zadowalającym. A gdyby tak otworzyć się na wszelkie doświadczenia, także przykre i bolesne, a dzięki nim odkrywać istotne dla siebie wartości i angażować się w ich realizację? Może to byłaby lepsza, odsłaniająca nowe możliwości, metoda na dobre życie? Blokada, nie zepsucie Akceptuj to, na co nie masz wpływu, i angażuj się w wartościowe działania – to idea przewodnia terapii akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy – ACT). Metoda stworzona przez profesora psychologii klinicznej z University of Nevada Stevena C. Hayesa staje się coraz bardziej popularna i rewolucjonizuje wiedzę o umyśle. „Zrozumieć ACT” Russa Harrisa jest wprowadzeniem w nią. Autor wypełnił książkę klarownymi objaśnieniami, barwnymi metaforami, zaczerpniętymi z własnej praktyki przykładami oraz przydatnymi formularzami, które osobom zajmującym się psychologiczną pomocą umożliwią wykorzystanie ACT w pracy z klientami. Jest to także interesująca lektura dla czytelników, którzy nie znaleźli dotychczas zadowalających odpowiedzi na pytania typu: Czemu doświadczam cierpienia, choć – teoretycznie – niczego mi nie brakuje? Jak to się dzieje, że po kilkuletniej psychoterapii wciąż miewam ataki paniki? Dlaczego życie bywa ciężkie, czemu tak trudno osiągnąć szczęście? Z typową dla ACT uważnością oraz charakterystycznym dla siebie ciepłem i poczuciem humoru Harris wyjaśnia, że ludzie, którzy doświadczają depresji, uzależnień, konfliktów i innych trudności, „nie są »popsuci«, oni jedynie się zablokowali”. Prezentuje też wachlarz psychologicznych narzędzi służących zniesieniu umysłowych blokad wspierających świadome, wartościowe życie. Terapia akceptacji i zaangażowania opiera się na dwóch założeniach. Zgodnie z pierwszym jakość życia zależy przede wszystkim od uważnego, kierowanego wartościami działania – dlatego angielskiego skrótowca ACT nie literuje się, lecz czyta jako słowo, po polsku oznaczające „działaj”. Założenie to jest zgodne m.in. z klasyczną logoterapią austriackiego psychiatry Victora Frankla, uznającą, że nawet w największym bólu można odnaleźć sens, oraz z badaniami współczesnej psychologii pozytywnej, wykazującymi, że „życie warte przeżywania” jest przede wszystkim efektem doskonalenia i wykorzystywania sił charakteru, takich jak wytrwałość, rozwaga czy wdzięczność. Wedle drugiego założenia ACT jakość życia można zwiększać bez względu na liczbę doświadczeń traktowanych jako patologiczne „objawy”, takich jak negatywne myśli na swój temat, bolesne wspomnienia, poczucie winy, straty czy beznadziei – pod warunkiem że zamiast z nimi walczyć, człowiek nauczy się je akceptować. Fuzja i unikanie Doświadczanie pełni życia blokują przede wszystkim dwa umysłowe mechanizmy: fuzja poznawcza i unikanie doświadczania. Pierwszy jest stanem pochłonięcia własnymi myślami, którego skutków można doświadczyć dzięki proponowanemu przez Harrisa minieksperymentowi: „Wyobraź sobie, że twoje dłonie to twoje myśli” – to pierwsze zdanie jego instrukcji. „Po przeczytaniu tego akapitu odłóż czasopismo (to nasza modyfikacja – przyp. red.) i odwróć dłonie tak, żeby widzieć ich wnętrze – jakby były stronami otwartej książki. Następnie powoli zbliżaj dłonie do twarzy, aż zakryją ci oczy. Później przez kilka sekund przyglądaj się otoczeniu przez szpary między palcami, zauważając, jak to wpływa na twoje spostrzeganie świata”. „A gdybyś musiał przez cały dzień mieć oczy zasłonięte dłońmi? Jak bardzo to by cię ograniczało? Jak dużo byś przez to tracił?” – pyta Harris, wskazując na koszt nadmiernego angażowania się w myśli, którym jest utrata kontaktu z „wieloma aspektami własnego doświadczenia tu i teraz”. Fuzja z myślami sprawia, że ludzie zaplątują się w nich, gubią, a nawet utożsamiają z nimi, a w efekcie przestają zauważać, że są one niczym więcej niż zlepkami słów lub wyobrażeniami – ulotnymi niczym liście unoszone przez nurt rzeki. Fuzja prowadzi do utknięcia w świecie języka i mentalnych krajobrazów, odbiera zdolność skutecznego działania. Unikanie doświadczania polega na próbach pozbycia się przykrych myśli, wspomnień lub emocji. Próby takie są całkowicie naturalne, bo – zgodnie z klasyczną metaforą ACT – umysł jest jak maszyna do rozwiązywania problemów, ukształtowana przez tysiące lat ewolucji, w trakcie których nasi przodkowie szukali sposobów ucieczki przed atakami drapieżników, głodem, zimnem itp. Ponieważ unikanie trudności sprawdza się w świecie zewnętrznym, ludzkie umysły stosują je także w świecie wewnętrznym – usiłują tłumić lub zwalczać nieprzyjemne doświadczenia, co jednak zwykle przynosi skutki odwrotne od zamierzonych. Otwarcie, obecność, działanie „Wyobraź sobie, że przeciągasz linę z olbrzymim potworem lęku [albo depresji, myśli o swojej bezwartościowości itd.]. Ciągniesz za jeden koniec liny, a potwór za drugi. Między wami znajduje się olbrzymi dół bez dna. Ciągniesz ze wszystkich sił, lecz potwór przeciąga cię coraz bliżej dołu. Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji?”. Ludzie na ogół odpowiadają, że trzeba ciągnąć mocniej, ale „im mocniej ciągniesz ty, tym mocniej ciągnie potwór. Jesteś w pułapce. Co musisz zrobić?” – pyta Harris. Jedynym sposobem wyjścia z impasu jest puszczenie liny. Nie doprowadzi ono do zniknięcia tego, co trudne czy niewygodne – sprawi jednak, że umysł przestanie się koncentrować na tym, co mu dolega, a będzie mógł zaangażować się w realizację tego, co naprawdę istotne. ACT odziera ze złudzeń. Przykrych doświadczeń nie da się wyeliminować, bo – jak powiadał Budda (i nie tylko) – życie jest cierpieniem. Zamiast iluzji terapia akceptacji i zaangażowania proponuje sześć uzdrawiających procesów, budujących elastyczność psychologiczną, czyli – jak pisze Harris – „umiejętność bycia obecnym i otwartym oraz robienia tego, co jest

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.