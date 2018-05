Katarzyna Growiec Dlaczego dorosłe dzieci nie chcą opuszczać swoich rodzinnych domów Przytulić gniazdownika O tym, dlaczego dorosłe dzieci coraz częściej mieszkają z rodzicami – czy to oznaka ich egoizmu.

Getty Images Gniazdownik – termin zaczerpnięty z ornitologii na określenie tych gatunków ptaków, których pisklęta po wykluciu pozostają w gniazdach dłużej niż inne. Na świecie określa się ich różnie: bamboccioni we Włoszech, kidults w Niemczech, boomerang kids w Wielkiej Brytanii, parasaito shinguru w Japonii. W Polsce – gniazdownikami – terminem zaczerpniętym z ornitologii na określenie tych gatunków ptaków, których pisklęta po wykluciu pozostają w gniazdach dłużej niż inne. We wszystkich tych metaforycznych pojęciach chodzi o to samo: dorosłych ludzi, którzy mają problem z dorosłym życiem i najczęściej mieszkają (wciąż lub ponownie) z rodzicami.

Najmniej – na północy. Podczas gdy średnia liczba młodych ludzi mieszkających z rodzicami dla całej Unii Europejskiej wynosi 29 proc., w Polsce sięga 43 proc. Co tak naprawdę kryje się pod tą liczbą? Kim są polscy gniazdownicy? I dlaczego – pomimo programów (minionych, aktualnych i przyszłych) jak Rodzina na Swoim, Mieszkania dla Młodych czy Mieszkanie Plus – panien i kawalerów w wieku powyżej 18 lat dzielących domostwo z rodzicami wciąż nad Wisłą przybywa? Kto gniazduje Według danych CBOS z 2017 r. gniazdownikami nieco częściej są mężczyźni (59 proc.) i osoby mieszkające na wsi (tam mężczyzn gniazdowników jest 48 proc., a kobiet gniazdowniczek 42 proc.). Ta proporcja się jednak odwraca w średniej wielkości miastach (od 100–500 tys. mieszkańców), gdzie kobiet gniazdowniczek jest więcej niż mężczyzn gniazdowników (16 proc. do 10 proc.). Najmniej gniazdowników jest w dużych miastach – powyżej 500 tys. mieszkańców – bo średnio tylko 8 proc. (7 proc. mężczyzn i 9 proc. kobiet). Ponad połowa spośród wszystkich ma od 18–24 lat; 34 proc. gniazdowników jest w wieku 25–34 lat; a 12 proc. pozostaje pod rodzicielskim dachem po ukończeniu 35 lat. W komunikacie z badań CBOS (2017 r.) „Pełnoletnie dzieci mieszkające z rodzicami” czytamy: „W porównaniu z pomiarem z 2005 r. odnotowujemy wzrost odsetka osób pozostających w »rodzinnym gnieździe« w wieku od 25 do 44 lat, a jednocześnie spadek odsetka osób młodszych (od 18. do 24. roku życia) oraz starszych, tj. po 45. roku życia”. 66 proc. gniazdowników ma wykształcenie średnie lub pomaturalne, 19 proc. – wyższe (w tym licencjat), a 15 proc. – podstawowe lub gimnazjalne. Większość gniazdowników pracuje, prawie trzecia ich część jeszcze się uczy lub studiuje, co dziesiąty jest bezrobotny, a 2 proc. to renciści. Mitem jest więc przekonanie, że gniazdownik to student. Z danych CBOS z 2017 r. wynika, że 73 proc. pracujących gniazdowników ma dochody pozwalające im na niezależność finansową (i mieszkaniową) od rodziców. Jednak pozostają pod ich skrzydłami. Dr Mariola Piszczatowska-Oleksiewicz w artykule „Polscy gniazdownicy. O powodach, dla których dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami” (Pogranicze. Studia Społeczne, 2014) zwraca uwagę, że niezależność finansowa dorosłych dzieci mieszkających z rodzicami nie przekłada się na ich decyzję o wyprowadzce z rodzinnego domu. Potwierdzają to najnowsze badania CBOS: owszem, co trzeci jest całkowicie zależny materialnie od rodziców (dotyczy to głównie uczniów, studentów i osób bezrobotnych), ale prawie połowa deklaruje całkowitą niezależność finansową. Dlaczego gniazdują Jak zauważa dr Piszczatowska-Oleksiewicz, gniazdowników trzyma w domu rodzinnym niechęć do zmian i strach przed samotnością. Owszem, wyprowadzka oznaczałaby dla nich konieczność przeznaczania znacznej części swojego dochodu na spłatę kredytu za mieszkanie czy opłacenie czynszu za wynajem. Ale ważniejszy powód gniazdowania kryje się gdzie indziej. 66 proc. z nich nie ma partnera (partnerki), zatem trzeba by oswoić sytuację, gdy w nowym lokum nikt na nich nie czeka. Dr Piszczatowska-Oleksiewicz uważa, że gniazdownicy marzą o wyprowadzce, tymczasem jednak racjonalizują mieszkanie z rodzicami „brakiem mieszkania, pieniędzy, chęcią oszczędności, koniecznością znalezienia partnera”. Część gniazdowników jest jak bohaterowie dramatu „Czekając na Godota”. Mówią: „To co, idziemy? Chodźmy”. I oczywiście – zostają. Z wypowiedzi respondentów w badaniach CBOS wynika, że ci w wieku 18–24 lat uzasadniają gniazdowanie kontynuowaniem nauki. Starsi – brakiem mieszkania oraz dobrymi warunkami lokalowymi u rodziców. Dopiero ci w wieku 35–44 lat przyznają, że tak jest im wygodnie. A osoby po 45. roku życia podają jako powód opiekę nad chorymi rodzicami. W komunikacie z badań CBOS czytamy: „Powody pozostawania w domu rodzinnym uwarunkowane są także płcią”. Kobiety częściej niż mężczyźni powołują się na konieczność nauki, chorobę, niesamodzielność. Mężczyźni natomiast – na zależność emocjonalną od rodziców oraz konieczność pomagania im, a także nieposiadanie własnej rodziny. Generalnie z badań nad polskimi gniazdownikami z lat 2005, 2010 i 2017 wynika, że wygoda oraz poczucie więzi z rodzicami są coraz częściej powodem gniazdowania. Czynniki ekonomiczne schodzą na dalszy plan. Podobny trend zaobserwowałam z dr. Davidem Cairnsem z ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa w Portugalii, badając decyzje młodych Portugalczyków i Irlandczyków o wyprowadzce z rodzinnego domu. To silne więzi rodzinne, emocjonalne przywiązanie do rodziców oraz wsparcie psychiczne z ich strony sprawiają, że dzieci nie mają zamiaru się wyprowadzać. Do tego dochodzi wygoda i komfort rodzinnego domu, możliwość pożyczania samochodu i wydawania zarobionych pieniędzy na różne przyjemności, jak wakacje, ubrania, kosmetyki, wyjścia do kina. Z przeprowadzonych przeze mnie i dr. Davida Cairnsa badań z udziałem portugalskich i irlandzkich doktorantów wynika, że te dwie próby różnią się proporcją kobiet do mężczyzn. W irlandzkiej próbie 77 proc. badanych studentek mieszkało z rodzicami, podczas gdy studentów – 61 proc. W portugalskiej próbie zarówno kobiet, jak i mężczyzn mieszkających z rodzicami było po 76 proc. Oznacza to, że irlandzkie rodziny przygotowują córki do pozostania w domu, nie skłaniają ich do szukania niezależności, podczas gdy na synów nie wywierają w tym względzie szczególnej presji. Dodatkowe analizy, w których wzięliśmy pod uwagę klasę społeczną, z której pochodziły osoby badane, pokazały, że zjawisko to jest szczególnie silne w klasie średniej – studentki wywodzące się z klasy ludowej były bardziej niezależne od rodziców pod względem miejsca zamieszkania. Analizy, które przeprowadziłam w ramach tego projektu badawczego, pokazują również, że portugalscy studenci powszechniej niż irlandzcy akceptują mieszkanie z rodzicami. 84 proc. tak właśnie żyjących twierdzi, że dobrze jest mieszkać z rodzicami (tylko 16 proc. mieszkających z dala od rodziców uważa, że z rodzicami byłoby fajnie). Irlandczycy są powściągliwsi, ale też ponad 70 proc. mieszkających z rodzicami uważa, że to dobry model (spośród mieszkających z dala od rodziców uważa tak prawie połowa!). Co wynika z tych różnic procentowych? Portugalski wzorzec wydaje się bardziej harmonijny: ci, którzy mieszkają z rodzicami, lubią to; tym zaś, którzy nie mieszkają z rodzicami, po prostu wspólne życie nie odpowiada. Wzorzec irlandzki jest dysharmonijny: pewna część mieszkających z rodzicami nie jest zadowolona z tego faktu, a wielu mieszkających niezależnie wolałoby mieszkać z rodzicami. Może mieć to związek z szerszym kontekstem kulturowym. W Portugalii – w sensie oceny społecznej – gniazdowanie uchodzi za normalne, nie trzeba się z niego tłumaczyć. W Irlandii (19 proc. gniazdowników wg Eurostatu 2013–14) „nieco normalniejsze” jest opuszczanie rodzinnego gniazda niż mieszkanie z rodzicami. Młodzi ludzie mają wątpliwości, co wybrać; w dodatku inny przekaz w tej kwestii kierowany jest do kobiet, a inny do mężczyzn. Powoduje to bardziej skomplikowane reakcje młodych ludzi. Analizy danych pokazały również, że z decyzjami młodych wiąże się ich kapitał społeczny. Ci, którzy mają dużo kapitału pomostowego, np. przyjaciół mieszkających poza Belfastem (badanie było przeprowadzone właśnie w tym mieście) lub przyjaciół mieszkających samodzielnie, są bardziej skłonni do wyprowadzki z rodzinnego domu. Z kolei ci, którzy mają dużo kapitału wiążącego (przyjaciół mieszkających blisko nich, utrzymują kontakty ze stałą paczką oraz czują się silnie związani ze swoją rodziną) – mieszkają z rodzicami. Młodzi ludzie kierują się w swoich decyzjach tym, jak zachowują się inni. Obserwując np. wyprowadzkę z rodzinnego domu własnego brata, mogą nabrać pewności, że oni też sobie w takiej sytuacji poradzą, i również się wyprowadzić. Jeśli w ich otoczeniu nie ma wzorca mobilności, będą bardziej skłonni do tego, żeby zostać z rodzicami. Zaskakujące w uzyskanych przeze mnie wynikach było to, że ci, którzy mieszkają z rodzicami, mają inne zainteresowania i poczucie tożsamości niż ci, którzy mieszkają z dala od rodziców. Studenci gniazdownicy wykazali mniej zainteresowań, słabiej identyfikowali się zarówno z lokalną społecznością, jak również słabo utożsamiali się z europejskością. Ich przeciwieństwem natomiast byli ci, którzy wyprowadzili się z domu rodzinnego. Wbrew temu, co można by przypuszczać, okazali się silniej osadzeni w lokalnej społeczności; np. częściej chodzili do kościoła i kibicowali lokalnej drużynie futbolowej. Wyniki te pokazują pewne niebezpieczeństwo gniazdownictwa, które może polegać na osunięciu się w słodką beznadzieję. Czy gniazdowanie jest dobre Ta słodka beznadzieja może być dla młodego człowieka zgubna: „nie mam pracy, mama gotuje mi obiady, nic nie muszę i jest mi z tym dobrze”. Wiele zależy od tego, na ile rodzice w takiej sytuacji zachęcają dorosłe dziecko do samodzielności – pomagają znaleźć pracę, wspierają zainteresowania. Jest też druga strona tego zjawiska. We francuskiej komedii „Synalek” Frédérica Forestiera mama mówi o swoim dorosłym synu: „Jest tak smutny, że nakarmiłabym go własnym mlekiem, byle go pocieszyć”. Szybko jednak okazuje się, że to rodzice mają większe problemy niż ich dorastające dzieci. Mieszkanie z dorosłym dzieckiem jest wygodne – bo odracza kryzys opuszczonego gniazda. Rodzice wciąż są parą z

