Krystyna Skarżyńska Poczucie sprawiedliwości: jak rządzi naszym życiem Sprawiedliwość: po co i jaka Dlaczego ludzi tak bardzo boli własna krzywda, a znacznie mniej – cudza.

George Peters/Getty Images Poczucie niesprawiedliwości jest w Polsce najsilniejszym stresorem w pracy, wpływającym negatywnie także na inne dziedziny życia osobistego i społecznego. Czym jest poczucie sprawiedliwości? Człowiek potrzebuje sprawiedliwości, bo daje ona poczucie, że przestrzegając pewnych ogólnych norm i zobowiązań – można kontrolować swoje życie, czuć się względnie bezpiecznie w swoim otoczeniu. Chroni ona także przed bezradnością. Przykre poczucie niesprawiedliwości pojawia się, gdy niedoceniane są indywidualne czy grupowe zasługi i wysiłki, tracimy – bez własnej winy – istotne zasoby, odmawia się nam szacunku i narusza godność.

Bywa też wynikiem porównań społecznych: pojawia się, gdy widzę, że inni za podobne wkłady pracy czy umiejętności otrzymują gratyfikacje wyraźnie wyższe lub niższe od moich. Od innych przykrych uczuć różni się tym, że towarzyszy mu silne przekonanie o zewnętrznym sprawcy naszego dyskomfortu. Zawsze to ktoś – osoba, grupa, instytucja – jest widziany jako intencjonalnie odpowiedzialny za nasze niesprawiedliwe położenie. Co więcej, niesprawiedliwość jest traktowana jako naruszenie jakiejś ogólnej zasady moralnej, fundamentu tworzącego spoiwo społecznych relacji. Doświadczamy niesprawiedliwości jako czegoś ponadosobistego: oczekujemy, że ponieważ została naruszona akceptowana społecznie wartość i płynąca z niej norma – inni powinni podzielać moje poczucie niesprawiedliwości i wspierać moje starania o przywrócenie sprawiedliwości. Także dlatego, że ich również może dotknąć podobna niesprawiedliwość, jeżeli nie zareagują na moją krzywdę. Rzeczywiście, sprawiedliwość jako ogólna zasada moralna jest szeroko akceptowana. Intuicje moralne, odwołujące się do sprawiedliwości, mają prawicowcy i lewicowcy, liberałowie i konserwatyści, młodzi (również dzieci) i starzy, biedni i bogaci, kobiety i mężczyźni z różnych kultur. Ale nie znaczy to, że wszyscy podzielamy tę samą regułę sprawiedliwości, a obserwowana niesprawiedliwość zawsze tak samo silnie motywuje nas do działań naprawczych. Jesienią 2016 r. dorośli Polacy deklarowali, że sprawiedliwość jest dla nich ważnym kryterium oceny czyjegoś zachowania jako dobrego bądź złego, ważniejszym niż lojalność wobec grupy, szacunek dla władzy, tradycji i autorytetu (Skarżyńska o Radkiewicz, 2017). Ta zasada moralna była ważniejsza dla osób starszych niż młodszych oraz dla kobiet niż dla mężczyzn. Co więcej, okazało się, że im bardziej ktoś uwzględniał sprawiedliwość jako fundament oceny moralnej, tym bardziej akceptował zasady liberalnej demokracji (takie jak prawa mniejszości, rywalizacja między partiami, wolność stowarzyszeń), a tym silniej odrzucał władzę autorytarną, używającą przemocy wobec obywateli i ograniczającą ich wolności. Ponadto bardziej krytycznie oceniał zachowania agresywne innych osób, a agresorowi przypisywał niską wspólnotowość, czyli brak chęci zrozumienia innych, współczucia, niechęć do pomocy i opieki dla osób skrzywdzonych. Jednak powoływanie się na sprawiedliwość nie zawsze oznacza respekt dla tej zasady moralnej w traktowaniu innych ludzi czy grup społecznych. Może być głównie usprawiedliwianiem własnej obojętności na cudzą krzywdę lub nawet obroną własnej agresji wobec innych. Niektóre osoby – skoncentrowane na długotrwałym przeżywaniu i pamiętaniu wyłącznie własnych (indywidualnych lub grupowych, doznawanych lub urojonych) krzywd i niesprawiedliwości – nie dostrzegają lub bagatelizują krzywdy innych osób czy grup. Ustawianie się w roli ofiary czyjejś niesprawiedliwości bywa wygodnym usprawiedliwieniem dla własnej agresji, czynienia kolejnych krzywd innym jako „sprawiedliwej odpłaty, odwetu, uzasadnionego rewanżu”. (Czytaj ramka „Mnie się należało”). Jak ludzie reagują na dotykającą ich niesprawiedliwość? Ludzie starają się na różne sposoby usunąć lub zmniejszyć przykre poczucie niesprawiedliwości. Mogą to robić przez realne zachowania, manipulując kosztami i korzyściami, jakie wkładają i uzyskują w danej relacji. Niesprawiedliwie nisko wynagradzany pracownik zmniejsza swoje zaangażowanie w pracę, częściej bierze zwolnienia lekarskie, fałszuje swoje osiągnięcia. Może też przez jakiś czas przewartościowywać zasługi i nagrody, uznawać, że wprawdzie pieniądze, jakie uzyskuje za swoją pracę, są małe, ale za to nie pracuje w soboty i w niedziele. Jednak przy długotrwałym niesprawiedliwie niskim wynagrodzeniu obniża się jego samoocena, więc nie podejmuje trudniejszych (także bardziej cenionych i lepiej wynagradzanych) zadań. Staje się bezradny i bierny, ma stale obniżony nastrój. Poczucie niesprawiedliwości jest w Polsce najsilniejszym stresorem w pracy, wpływającym negatywnie także na inne dziedziny życia osobistego i społecznego. Przekonują o tym m.in. badania Marii Widerszal-Bazyl i Piotra Radkiewicza (2005). Wiemy, że osoby niesprawiedliwie nisko opłacane „przywracają sprawiedliwość” poprzez niesprawiedliwe traktowanie swoich współpracowników. Gdy zyskują okazję dzielenia jakichś dóbr – przydzielają sobie znacznie więcej, przeszacowują własne zasługi, nie doceniają osiągnięć innych. Prowadzi to do konfliktów, często wychodzących poza miejsce pracy. Przejawy takich zachowań opisywał m.in. Morton Deutsch w książce: „Distributive Justice” (1985). Długotrwale niedopłacani pracownicy częściej niż ci, którzy oceniali swoje wynagrodzenia jako sprawiedliwe, krzywdzili swoje żony i/lub dzieci. Czuli się mniej warci, oszukani; poniżanie innych stanowiło formę odwetu za doznaną niesprawiedliwość, którą odbierali jako rodzaj poważnej blokady ich celów życiowych. Ponieważ rzeczywiści sprawcy ich krzywdy są najczęściej poza zasięgiem ich osobistej zemsty, „odgrywają się” na słabszych. Osoby niesprawiedliwie traktowane w pracy charakteryzują się wysoką „kreatywnością negatywną”: proponują aspołeczne czy agresywne sposoby radzenia sobie z problemami, na przykład wymyślają sposoby skompromitowania właściciela konkurencyjnej firmy. Niesprawiedliwe traktowanie pracowników danej firmy sprawia, że jej współpracownicy i klienci dostrzegają gorszą jakość wykonywanej pracy, gorszą komunikację, często więc rezygnują z jej usług. Dowodzą tego badania prowadzone w warunkach naturalnych, w jednej z sieci amerykańskich hoteli, oraz eksperymenty z udziałem studentów. Autorzy tych badań Clark i James (1999) przekonują, że niesprawiedliwość doświadczana w sytuacji pracy, polegająca na tym, że pracodawca nie wywiązuje się z umów, obiecuje wyższą nagrodę za pracę, niż rzeczywiści przydziela, powoduje u pracowników negatywny nastrój. Skutkiem tego jest niski poziom pozytywnej twórczości pracowników, a wysoka gotowość do wymyślania przez nich różnych sposobów szkodzenia innym (pracodawcy, lepiej wynagradzanym pracownikom czy konkurencji). Okazuje się, że motyw przywracania sprawiedliwości działa także wtedy, gdy człowiek czuje się niesprawiedliwie nadnagradzany. Badania eksperymentalne prowadzone w warunkach naturalnych dowiodły, że jeżeli osoby nagradzane są za pewne zadania wyżej niż inne osoby za tę samą pracę i widzą niesprawiedliwość takiej sytuacji, starają się podwyższyć swoje wkłady czy zasługi, np. więcej pracują lub wykonują produkty lepszej jakości. Manipulacja nadnagradzaniem polegała na tym, że osoby, które zgłaszały się do prowadzenia wywiadów w ramach pewnego projektu badawczego, otrzymywały informację, że kierownik projektu oferuje im stawkę wyższą niż innym zgłaszającym się wcześniej osobom. Podkreślał, że wcześniej tak wysoka stawka płacona była tylko doktorantom mającym doświadczenie w tej pracy, więc nie jest to fair wobec innych zleceniobiorców. Okazało się, że osoby przekonane, że zarabiają bez powodu więcej niż inni, wykonywali więcej wywiadów w ciągu dnia (gdy byli wynagradzani za dniówkę) niż osoby z grupy kontrolnej (bez informacji o nadnagradzaniu) lub ich wywiady były dłuższe niż wywiady osób, które nie miały poczucia, że są wynagradzani „niesprawiedliwie lepiej” (Willian Austin i Elain Hatfield, 1980). Zatrudniający wyraźnie określał czas trwania zatrudnienia i brak możliwości przedłużenia umowy, więc badanych nie motywowała tu na pewno chęć utrzymania pracy. Jednak przy długotrwałym przepłacaniu człowiek zaczyna wierzyć, że nagrody, jakie otrzymuje, „słusznie się mu/jej należą”; jest przecież wspaniałym pracownikiem, fachowcem jakich niewielu, lojalnym ponad miarę członkiem zespołu itp. Zaczyna także dewaluować zasługi tych, którzy za to samo uzyskują wyraźnie niższe gratyfikacje. Można też uciekać od niesprawiedliwości przez zmianę środowiska (stąd fluktuacja kadr, emigracja, rozwody, zrywane bliskie związki). Gdy poczucie niesprawiedliwości jest silne i odczuwane w wielu sferach życia społecznego – cały ład społeczny i polityczny zaczyna być widziany jako okrutny, źle ułożony, niemoralny. Następuje odrzucenie systemu, moralna jego delegitymizacja. Dlaczego bywamy ślepi na niesprawiedliwość dotykającą innych? Jak to się stało, że w społeczeństwie, którego większość niosła sztandary solidarności (i Solidarności), a także – co wykazują nasze badania z ostatnich dwóch lat, wspomniane na początku artykułu – deklaruje wyższą ważność zasady sprawiedliwości niż innych fundamentów moralnych (lojalności grupowej czy autorytetu), dopiero po prawie trzech dekadach transformacji systemowej elity polityczne dostrzegły niesprawiedliwe nierówności i przystały na ich wyrównywanie? Były głupie i ślepe? Nie sądzę. Działały prawidłowości psychologiczne, gospodarcze i ideologiczne, które utrudniały liberalnym elitom odejście od polityki „małego, taniego państwa”, indywidualistycznej retoryki „każdy jest panem swojego losu”. Kolejne rządy „trzymały budżet”, chroniły Polskę przed przekroczeniem europejskich limitów deficytu, działały w czasie poważnego kryzysu ekonomicznego w świecie. A poza tym: czy gdyby prof. Balcerowicz albo premier Tusk ogłosili program 500+, byliby wiarygodni? Czy raczej duża część społeczeństwa uznałaby ich za oszustów, oportunistów zdradzających swoje poglądy, do których przekonywali przez lata? Oczywiście wiadomo, że jednostki sprawujące władzę są mniej skłonne do przyjmowania innej niż własna perspektywy, ale co z empatią wobec współobywateli? Istniało (i utrzymuje się dzisiaj) wiele psychologicznych blokad aktywizacji współczucia dla ofiar nierówności ekonomicznej i społecznej. Przede wszystkim wiele osób myślało, że sytuacja osób i grup, które nie korzystały z transformacji, jest przejściowa, stopniowo się polepsza. Towarzyszyła temu wiara, że przyrost PKB będzie poprawiał los najuboższych (i w pewnym stopniu tak było). Niektórzy obwiniali ofiary (na przykład osoby trwale bezrobotne) o to, że same są winne swojego gorszego położenia: za mało się starają, nie chcą się przekwalifikować, piją, wystarczą im zasiłki i praca na czarno. Wydaje się jednak, że najczęściej przyczynami obojętności były: brak kontaktów między beneficjantami i ofiarami transformacji, materializacja świadomości i silna w naszym społeczeństwie hierarchiczna (a nie równościowa) orientacja, nastawienie na przewagę i dominację. W zamkniętych osiedlach rzadko mieszkają bezrobotni, samotne matki z trójką dzieci, inwalidzi z głodową rentą. Tradycyjna inteligencja, której etos zawierał troskę o słabszych, zestarzała się, straciła swoją pozycję albo przekształciła się w ekspertów lub przedsiębiorców. Ci ostatni płacili podatki i uznawali, że już swoje obywatelskie obowiązki spełnili, biednych powinno wspierać państwo lub organizacje pozarządowe. Widzieli niesprawiedliwość, ale uznawali, że „społeczeństwo na dorobku” ma inne, ważniejsze cele niż przywracanie sprawiedliwości. Ale przecież byli i są tacy, którzy aktywnie wspierali słabszych, pomagali finansowo, załatwiali ich sprawy w urzędach. Powstawały stowarzyszenia i organizacje, które nie były ani ślepe, ani bezradne. Działały wolne media, otwierające oczy wszystkim, którzy potrafią czytać i słuchać. Opozycja także nie traciła okazji, by wykazać, ile grup doznaje społecznego wykluczenia i niesprawiedliwości. A po Smoleńsku wiele ofiar doświadczających niesprawiedliwości wyszło na Krakowskie Przedmieście i znalazło symboliczne wsparcie Prawa i Sprawiedliwości. Ich głosy znacząco przyczyniły się do wyborczego zwycięstwa partii, która dzisiaj tworzy nowe obszary niesprawiedliwości. Czy sprawiedliwie jest nagradzać talent, inteligencję, wykształcenie? Większość Polaków sądzi, że nierówności są zbyt duże i niesprawiedliwe. I nie chodzi tylko o różnice w dochodach, ale także o dostęp do edukacji i kultury oraz sposób traktowania obywateli przez różne instytucje publiczne. Od 1992 r. sondaże wykazywały wzrost liczby respondentów, zdaniem których różnice dochodów w Polsce są zbyt duże (od 2008 r. było to ponad 80 proc.). Z tych samych badań nie wynika jednak, że Polacy chcą, aby wszyscy zarabiali tyle samo. Raczej chodzi o względną równość ekonomiczną i społeczną oraz czytelną i akceptowaną regułę, określającą podstawy nierówności w dzielonych dobrach i obciążeniach (np. podatkach). Spory dotyczą więc rodzaju zasług, które należy sprawiedliwie uwzględniać przy dystrybucji dochodów oraz jasności procedur określania wielkości wynagrodzeń. Emocje towarzyszące niedawno nagrodom dla członków rządu, przydzielonym przez premier Szydło, są przykładem, jak bardzo poruszają ludzi kwestie sprawiedliwości wynagrodzeń. Przecież w opisywanym przypadku nie chodziło tylko o wielkość nagród, ale też o to, kto i za co je dostał – a wśród wynagrodzonych byli ewidentni szkodnicy zdymisjonowani z powodu poważnych błędów – oraz o niejasne zasady ich przyznania. Normatywne teorie sprawiedliwości dostarczają nam pewnych podpowiedzi, jak wynagradzać sprawiedliwie, ale ich realizacja musiałaby doprowadzić do całkowitej zmiany społeczeństwa. Nie mogłoby to przyjść ani szybko, ani bezboleśnie. Jednak praktycznym skutkiem odwoływania się już dziś do teoretycznych ideałów sprawiedliwości może być eliminacja najbardziej rażących niesprawiedliwości. Jedną z najogólniejszych reguł różnych teorii sprawiedliwości normatywnej jest zasada równowagi korzyści i obciążeń (indywidualnych zasług) (patrz wspomniane powyżej badania Austin i Hatfielda). I teorie sprawiedliwości, i zwykli ludzie uznają za podstawę indywidualnej zasługi te zachowania, nad którymi sprawcy mają kontrolę. Zasługą nie jest zatem inteligencja czy talent – chyba że dostrzegamy indywidualny wysiłek w rozwój tych cech. Lekarze rezydenci, młodzi psychologowie i nauczyciele mogą więc słusznie domagać się wyższych, niż mają, płac, gdy ich obciążenia zawodowe nie są równoważone zarobkami. Także ich długotrwałe kształcenie związane z kosztami materialnymi i psychologicznymi wymaga rekompensaty. Ten ostatni argument jest akceptowany w polskim społeczeństwie, ale bywa podważany przez niektórych teoretyków sprawiedliwości. Z jednej strony wykształcenie jest kontrolowane przez jednostkę, wiąże się ze świadomie ponoszonym wysiłkiem. Z drugiej – nie jest jednakowo dostępne dla wszystkich obywateli, nie wszyscy mają więc jednakowe szanse, by nim dysponować. Co więcej, przynosi nagrody pozamaterialne: rozszerzoną perspektywę poznawczą, ciekawą pracę, prestiż społeczny. Skoro tak – mówią teoretycy sprawiedliwości Michael Walzer i Wojciech Sadurski – to wyższe wynagrodzenie związane jedynie z posiadaniem wyższego wykształcenia kłóci się z zasadą, by nierówność w jednej sferze nie powodowała automatycznie nierówności w innej dziedzinie życia. Byłoby to bardziej sprawiedliwe, gdyby zastosować jakąś sensowną procedurę wyrównywania szans dostępu do wyższego wykształcenia dla osób z zaniedbanych edukacyjnie i kulturowo środowisk. A gdyby tak premiować odpowiedzialność? Grupa badaczy kanadyjskich, kierowana przez Elliotta Jacquesa, przekonuje, że czytelną i akceptowaną przez ludzi zasługą, za którą należy się sprawiedliwie wyższe wynagrodzenie, jest odpowiedzialność związana z charakterem pracy czy stanowiskiem. Także w Polsce – w reprezentatywnym sondażu z końca lat 80. aż 95 proc. respondentów uznało, że sprawiedliwe jest, by ktoś, kto ponosi większą odpowiedzialność, zarabiał istotnie więcej niż inni. Jacques proponuje jako miarę poziomu odpowiedzialności odległość czasową między ukończeniem wykonywanego zadania a momentem kontroli jakości jego wykonania. Im dystans między wykonaną pracą czy podjętą decyzją a sprawdzianem ich konsekwencji jest dłuższy – tym większa jest odpowiedzialność osoby na danym stanowisku. Miara ta jest względnie stałą i uniwersalną cechą poszczególnych stanowisk pracy, daje się zastosować i do charakteryzowania stanowisk wymagających wykonywania prostych, jednozadaniowych prac fizycznych, jak i skomplikowanych, rozciągniętych w czasie zadań, jak uczenie innych, leczenie, kierowanie przedsiębiorstwem. Praca na odpowiedzialnym stanowisku wymaga więc zdolności do samokontroli, umiejętności korekty błędów, samodzielnego podejmowania decyzji i przewidywania ich natychmiastowych i odległych w czasie skutków. „Zasługą” osoby na odpowiedzialnym stanowisku jest jej otwartość na informacje, elastyczność postępowania, samokrytycyzm, umiejętn

