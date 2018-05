Ryszarda Socha Roszczeniowość: czy to typowo polska cecha? Daj daj daj Skąd się biorą postawy roszczeniowe.

123 RF Wspólnym mianownikiem roszczeniowości jest przekonanie: mnie się należy. I to bardziej niż innym ludziom. Zakrawa to na epidemię. Nauczyciele skarżą się na presję ze strony rodziców. Że oczekują od szkoły cudów. Chcą, by wychowała dzieci za nich. Przerzucają na nią odpowiedzialność za własne zaniedbania i porażki wychowawcze. Lekarze opowiadają o rosnącej roszczeniowości pacjentów. Że przychodzą z diagnozą, którą sami sobie postawili, i najlepiej wiedzą, jak należy ich leczyć. Przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie uruchomiono nawet rodzaj warsztatów, których uczestnicy ćwiczą scenki rozmów z takimi osobami.

Trochę zmalała rzesza klientów pomocy społecznej (efekt 500+ i rekordowo niskiego bezrobocia). Ale wciąż z publicznego garnuszka czerpie blisko 2,5 mln osób. Pracownicy pomocy społecznej skarżą się także na zachowania agresywne. W Makowie w grudniu 2014 r. dwie pracownice zginęły. Bo klient był niezadowolony z decyzji. Przyniósł benzynę i podpalił. Okazuje się, że ogromnej części pracowników socjalnych w pracy stale towarzyszy poczucie zagrożenia. Wymagania w stosunku do państwa były przez wiele lat przedmiotem badań polskich socjologów i psychologów społecznych. Pisali oni m.in. o mentalności egoistyczno-roszczeniowej, o syndromie lepperyzmu. Wiązali to ze skutkami funkcjonowania w socjalizmie („czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy”). Jako dobry wzór wskazywali kraje bez tych obciążeń, gdzie ludzie bardziej liczą na siebie. Dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, profesor UKSW kierująca Zakładem Psychologii Międzykulturowej, autorka monografii „Psychologiczne wyznaczniki i konsekwencje roszczeniowości w perspektywie (między)kulturowej” (2016), była zdziwiona, gdy z górą 10 lat temu zorientowała się, że na Zachodzie zjawiskiem tym zajmują się przede wszystkim psychologowie osobowości oraz pracy. Że o jego istnieniu w polskiej wersji nie mają pojęcia. Kojarzą postawy roszczeniowe np. z poczuciem własnej wartości i wyjątkowości, które utwierdza jednostkę w przekonaniu, że należy jej się więcej czy to od partnera, czy to od pracodawcy. Ba, część traktuje zachowanie roszczeniowe jako formę egzekwowania przysługujących uprawnień. – Zaczęłam się zastanawiać – relacjonuje prof. Żemojtel-Piotrowska – czy może my mamy jakąś specyficzną roszczeniowość, bierną, której nie ma gdzie indziej albo jest tylko w krajach postkomunistycznych. Może mamy dwa różne światy. Oblicza żądań Wspólnym mianownikiem roszczeniowości jest przekonanie: mnie się należy. I to bardziej niż innym ludziom. Od kogo? Tu odpowiedzi mogą być różne – od innych jednostek (męża, żony, przyjaciela, pracodawcy), od państwa i jego instytucji. Łącząc różne tradycje badawcze, dr Żemojtel-Piotrowska wyodrębniła trzy wersje roszczeniowości. Bierna, zgodnie z polską tradycją, wiąże się z przekonaniem, że państwo ma pewne zobowiązania wobec różnych grup obywateli, i oczekiwaniem, że się z nich wywiąże. Aktywna oznacza koncentrację na własnym interesie i tendencję do obrony swoich praw. Odwetowa jest reakcją na coś, co dana osoba uważa za naruszenie jej interesu. Czegoś oczekuje, a to nie zostało spełnione: mąż zapomniał o urodzinach i nie kupił kwiatów, pracodawca nie dał premii. Osoby aktywnie roszczeniowe komunikują swoje oczekiwania otwarcie. Na przykład w pracy ktoś taki, gdy uważa, że się dobrze spisuje, to pójdzie do szefa i poprosi o podwyżkę. Jeśli czuje się wykorzystywany, to stawi opór. Ta otwartość sprawia, że psychologowie nie oceniają roszczeniowości aktywnej jednoznacznie negatywnie. Dostrzegają jej dobre strony. Część np. niższe płace kobiet tłumaczy nie dyskryminacją, ale tym, że nie walczą, że oddają pole. Tymczasem one uważają, że skoro są kompetentne i oddane firmie, to przełożeni sami z siebie powinni je docenić. A szefowie to wykorzystują. W bliskich związkach osoby aktywnie roszczeniowe dobrze się odnajdują. Na ogół są zadowolone. Dzięki przebojowości potrafią dużo dla siebie uzyskać. Ich satysfakcja, zdaniem badaczy, może się wiązać z mniejszą empatią w stosunku do partnera, z niedostrzeganiem jego potrzeb. To pozwala osobie roszczeniowej idealizować związek. Bywa, że do czasu. Druga strona w pewnym momencie może uznać bilans za niekorzystny dla siebie. Rozrachunek Danuty Wałęsy z jej mężem mogła śledzić cała Polska. Bo wszystko, co dotyczyło jej małżeństwa – nawet te przykre sprawy – opisała w książce „Marzenia i tajemnice”. Były prezydent był bardzo zaskoczony. Niektórzy polscy badacze uznali, że roszczeniowość aktywna to asertywność. Dr Żemojtel-Piotrowska przyznaje, że są pewne podobieństwa, ale są też wyraźne różnice: – Osoba asertywna, choć też formułuje oczekiwania wobec innych, to jednak dostrzega ich interes, jest świadoma ich praw, więc nie zażąda za wiele. Kluczową kwestą w przypadku roszczeniowości aktywnej jest jej natężenie. Osoby skrajnie roszczeniowe żądają zbyt wiele. Są więc narażone na to, że ludzie się od nich odwrócą. W pierwszym kontakcie robią dobre wrażenie, ale na dłuższą metę okazują się męczące, toksyczne, zbyt skupione na sobie. Za zdecydowanie patologiczną prof. Żemojtel-Piotrowska uważa jednak roszczeniowość odwetową. Wiąże się z nią skłonność do rozpamiętywania krzywd, niezauważanie rzeczy dobrych. Takie osoby są nieszczęśliwe i wpływają destrukcyjnie na innych. Ktoś taki nie powie pracodawcy, że nie wykona dodatkowego zadania, bo nie dostanie za to pieniędzy. Potraktuje takie polecenie jako zniewagę. Da sobie więc prawo nie tyle do otwartej agresji, bo ma kłopoty z wyrażaniem wprost swoich potrzeb, ale uzna, iż wolno mu zachować się nieuczciwie (urwać się z pracy, wynieść ryzę papieru). I nazwie to, na przykład, obroną przed eksploatacją. Źródło żądań U jednych korzenie roszczeniowości odwetowej tkwią w temperamencie. Duży wpływ mogą mieć także złe doświadczenia z dzieciństwa, brak bezpiecznej więzi, który powoduje niestabilność emocjonalną. – Takie osoby mają bardzo negatywny obraz świata – mówi prof. Żemojtel-Piotrowska. – Uważają, że wszyscy chcą je wykorzystać. To się ociera o myślenie paranoidalne. Nie mamy badań klinicznych, ale może tu wchodzić w grę również narcyzm. Jednak nie ten związany z sukcesem, z przekonaniem o własnej wyjątkowości, tylko nadwrażliwy, z chwiejną samooceną, taki, jak go rozumiano na początku psychoanalizy. Takie osoby – nieszczęśliwe, zranione – mają skłonność do mściwości, obrażania się, zrywania relacji. Są trudne w kontakcie, wiecznie skrzywdzone, przekonane, że nikt nie ma większych problemów niż one. Roszczeniowość aktywna może się brać z wysokiej samooceny, ale także z narcyzmu w wersji wielkościowej – jestem świetny, genialny, więc mi się należy. Nie brak opinii, że współczesna kultura, ukierunkowana na konsumpcję, materializm, indywidualizm, sprzyja narcyzmowi i nierealistycznym oczekiwaniom sukcesu niepodbudowanego wysiłkiem. Prawdopodobnie pojawia się to w dzieciństwie, w okresie wczesnoszkolnym, wtedy, kiedy kształtuje się samoocena. W jakimś stopniu może być pochodną stylu wychowania. Ale nie tylko. – Narcyzm jest silnie związany z cechami osobowości, które w dużej mierze podlegają dziedziczeniu – tłumaczy badaczka. – Dotyczy to także roszczeniowości odwetowej. Charakterystyczna dla niej chwiejność emocjonalna, skupienie na sobie, nadwrażliwość mają oparcie w temperamencie, z którym człowiek się rodzi. Roszczeniowość bierna, w odróżnieniu od dwóch pozostałych, nie jest związana z cechami temperamentu i osobowości, tylko z określoną wizją świata. Z utrwalonym przekonaniem, że państwo powinno zadbać o ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. To też się nierzadko dziedziczy, tylko w inny sposób. Pracownicy pomocy społecznej znają rodziny, które korzystają ze wsparcia w trzecim albo i czwartym pokoleniu. Tym się nasiąka w domu. Wynosi się taki, a nie inny wzorzec zachowania. Że da się żyć bez pracy albo pracując na pół gwizdka. Bez gonitwy i stresu, które często są udziałem rodzin samodzielnie wiążących koniec z końcem, mimo różnych trudności i zawirowań. Jednak w przekonaniu, że ludzie w życiowym kryzysie mają prawo liczyć na innych i na instytucje państwa, nie ma niczego złego. To nie oznacza, iż ktoś, kto tak uważa, jeśli powinie mu się noga (zachoruje, straci pracę), do końca życia będzie beneficjentem publicznej kasy. Osoby, które mają właściwe wzorce, starają się czym prędzej stanąć na własnych nogach. Bezradność żądań Z czasem prof. Żemojtel-Piotrowska i jej współpracownicy uznali, że trzeba zmodyfikować stworzony model. – Masa danych, które zebraliśmy, uświadomiła nam, że jest pewna luka – opowiada badaczka. Zauważyli m.in., że jest coś takiego jak roszczeniowość bierna skierowana nie do państwa czy instytucji, ale do innych osób. Łączy się z nadwrażliwością na swoim punkcie, z egocentryzmem, z nieumiejętnością wyrażenia oczekiwań wprost i przekonaniem, że druga strona powinna je odgadnąć. W tym przypomina trochę roszczeniowość odwetową. Lecz nie jest mściwa, tylko cierpiętnicza. Także roszczenia pod adresem państwa, systemu czy jakkolwiek się to nazwie, nie ograniczają się do wariantu biernego. I mogą przybierać postać aktywną oraz odwetową. Je też ugruntowuje system przekonań o tym, jak działa świat społeczny. Z badań wynika, że roszczeniowość aktywna ma charakter raczej indywidualistyczny i antyegalitarny. Bierna łączy się z nastawieniem kolektywistycznym i równościowym. Natomiast odwetowej sprzyja specyficzna wizja relacji międzyludzkich, pewność, że czyjaś wygrana oznacza stratę dla kogoś innego. Taki obraz świata wyzwala egoizm i zamyka ludzi na kooperację. Gdy w ramach eksperymentu u grupy badanych uaktywniono tę wiarę w grę o sumie zerowej, odnotowano wzrost roszczeniowości we wszystkich jej wymiarach, z odwetową włącznie. Natomiast, gdy badanych – beneficjentów pomocy społecznej – informowano o planowanej zmianie zasad korzystania z pomocy państwa, co oznaczało zagrożenie interesu tej grupy, rosły tylko roszczeniowość aktywna i bier

