Anna Tylikowska Postrzeganie siebie w różnych kulturach Ja wschodnie, Ja zachodnie Na czym polegają różnice kulturowe w pojmowaniu siebie.

Getty Images Skoro osoby mające zbliżone doświadczenia, bo należące do jednej rodziny lub społeczności, żyją we własnych „światach mentalnych", to jak bardzo odmienne są „wewnętrzne pejzaże" mieszkańców różnych kultur?

Ludzie na całym świecie uczą się, pracują, tworzą rodziny i wychowują dzieci. Meksykanie, Słoweńcy, Chińczycy i Kanadyjczycy mają wprawdzie różne wierzenia i obyczaje, jednak łączy ich wyznawanie religii, celebrowanie narodzin i śmierci, zapewnianie sobie rozrywek. Zaglądając pod powierzchnię kulturowej różnorodności, można dojść do wniosku, że pod nią kryje się niezależna od czasu i miejsca, uniwersalna istota człowieczeństwa. I tak właśnie jest – ludzi łączą biologiczne instynkty i podstawowe mechanizmy psychiczne, związane m.in. z tworzeniem obrazu siebie jako osoby fizycznie odrębnej od otoczenia i jakiejś koncepcji Ja. Koncepcje te potrafią jednak u przedstawicieli różnych kultur różnić się od siebie raczej tak jak Księżyc od Słońca niż Uran od Jowisza. Schematy Ja Nastoletnią Hazel Rose Markus zdumiewała różnorodność „pejzaży wewnętrznych” bliskich jej osób. Planując kolejny wspólny wyjazd, jej rodzina miała zwyczaj dyskutowania o ostatnich wakacjach. Podczas gdy jeden wujek przypominał o niezdrowym jedzeniu, a matka o wszechobecnych insektach, drugi wujek zachwycał się urokami kąpieli w jeziorze. Młodziutka Markus nie przypominała sobie komarów ani pająków, pamiętała za to smak pysznych cynamonowych bułek i to, że prawie utonęła podczas pierwszej jazdy na nartach wodnych. Jak wspomnienia tych samych wakacji, spędzających je razem i podobnych do siebie osób, mogły być tak rozbieżne? Kilkanaście lat później Markus, która z czasem została profesorką Uniwersytetu Harvarda, ekspertką w zakresie psychologii społecznej i kulturowej, odpowiedziała na to pytanie, publikując przełomowy dla rozumienia ludzkiego Ja artykuł, w którym dowodziła, że wiedza na własny temat jest gromadzona i wykorzystywana tak samo, jak wiedza dotycząca świata zewnętrznego. Umysł człowieka wyciąga z doświadczeń ogólne wnioski, które kataloguje w tzw. schematach poznawczych, stających się jego przewodnikami po świecie. Schematy dotyczące Ja tym różnią się od innych – np. od schematów „obsługi komputera” czy „jedzenia w restauracji” – że zajmują w umyśle pozycję centralną, co sprawia, że działają jak potężny magnes, wpływający na interpretowanie wielu zdarzeń, odczuwane emocje i motywacje. Człowiek, który był w dzieciństwie często krytykowany, stworzy zapewne schemat Ja, zgodnie z którym jest do niczego, beznadziejny. W efekcie może doszukiwać się negatywnej oceny w całkowicie neutralnych komunikatach, reagować na nie lękiem lub złością, szczególnie dobrze je zapamiętywać, a także unikać bliskości, która czyni krytykę wyjątkowo bolesną. Większość ludzi ma pozytywny lub neutralny stosunek do psów, jednak umysł osoby, którą jedno z tych zwierząt pogryzło, ukształtuje prawdopodobnie schemat, zgodnie z którym są one groźne – co sprawi, że będzie się ich bała i unikała. Jeśli osoba ta ma również schemat, zgodnie z którym jest „do niczego”, to swój stosunek do psów może traktować jako jeden z przejawów swojej „beznadziejności”. Sformułowana przez Markus teoria schematów Ja wyjaśnia, dlaczego nawet ludzie, których wiele łączy, zauważają różne rzeczy, odmiennie rozumieją i wspominają te same zdarzenia, inaczej reagują. Skoro osoby mające zbliżone doświadczenia, bo należące do jednej rodziny lub społeczności, żyją we własnych „światach mentalnych”, to jak bardzo odmienne są „wewnętrzne pejzaże” mieszkańców różnych kultur? Markus odpowiedziała także na to pytanie, opisując – wraz z Shinobu Kitayamą, profesorem z Uniwersytetu Michigan – dwa rodzaje schematów Ja: niezależne i współzależne. Jibun Ludzie Zachodu mają inną wizję tego, na czym polega bycie osobą dobrze przystosowaną i moralną, niż mieszkańcy Wschodu. Głębokim źródłem odmienności tych wizji są różne założenia metafizyczne i ideologie, wyrażające się m.in. w religiach, przekazach edukacyjnych i medialnych. Dzieci dorastające w kulturze zachodniej, opartej na indywidualistycznej idei samowystarczalności, dowiadują się od rodziców i nauczycieli, że są jedyne w swoim rodzaju, wyjątkowe. Kiedy kapryszą przy posiłkach, słyszą zdania w rodzaju: „Pomyśl o dzieciach głodujących w Etiopii. Ciesz się, że masz co jeść”. Rodziny religijne budują w nich przeświadczenie, że posiadają jednostkową, oddzieloną od innych duszę, na której zbawienie muszą same zapracować. W otoczeniu laickim uczą się posiadania licznych praw osobistych – m.in. do dbania o siebie, wyrażania swoich poglądów i emocji. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Europy, od najmłodszych lat przekonywani o nadrzędnej wartości samookreślenia i autonomii, rozwijają Ja niezależne. W efekcie, jak zauważa amerykański antropolog kultury Clifford Geertz, spostrzegają siebie jako „zintegrowany, motywacyjny i poznawczy wszechświat”, odrębną od otoczenia „całość, przeciwstawianą innym całościom”. Osoby o Ja niezależnym kierują się przede wszystkim własnymi myślami i uczuciami. Inni ludzie nie mają większego wpływu na ich decyzje i działania, służą im głównie do dokonywania porównań, które umożliwiają zdefiniowanie swoich unikalnych cech. Osoby takie wierzą, że są „kowalami własnego losu”, pełnię człowieczeństwa utożsamiają z osiągnięciem sukcesu osobistego i samorealizacją. „Pragnę być nietypowy, niepowtarzalny, jednorazowy i oryginalny” – śpiewają wokaliści Paktofoniki w „Ja to ja”. Warto wsłuchać się w napisane przez Piotra Łuszcza vel Magika słowa tego utworu, będące swoistym manifestem Ja niezależnego, nazywanego także egocentrycznym. W kulturze Wschodu, ufundowanej na idei wspólnotowości, człowiek jest pojmowany jako część większej całości, zarówno za życia, jak i po śmierci. Konfucjanizm, taoizm, buddyzm, hinduizm i wiele religii afrykańskich ma charakter monistyczny – są oparte na wierze, że „wszystko jest jednym”. Według Francisa Hsu, urodzonego w Chinach i wykształconego w Stanach Zjednoczonych profesora antropologii, najcenniejszą chińską wartością jest jen, czyli zdolność utrzymywania z innymi relacji opartych na szczerości, skromności i uprzejmości. Młody Azjata, nie mając ochoty jeść obiadu, usłyszy zapewne zachętę w rodzaju: „Pomyśl o rolniku, który włożył wiele wysiłku w uprawę tego ryżu. Byłoby mu przykro, że jego praca poszła na marne”. W krajach kolektywistycznych dzieci uczy się kontrolowania autoekspresji w imię dbałości o harmonię społecznych relacji, zgodnie z chińskim przysłowiem: „Bądźcie surowi dla siebie samych, pobłażliwi dla innych, a nie będziecie mieli wrogów”. W rezultacie mieszkańcy tych krajów kształtują Ja współzależne. Troska o relacje międzyludzkie jest dla ludzi posiadających Ja współzależne tym ważniejsza, że to one – a nie indywidualne cechy, poglądy czy pragnienia – są kluczowe dla ich spostrzegania siebie i interpretowania zdarzeń. Osoby współzależne nie definiują siebie jednoznacznie, dostosowują poglądy, motywacje i działania do cudzych oczekiwań i wymagań sytuacji. Kiedy odczuwają gniew lub rozczarowanie, wolą się uśmiechnąć, niż okazać je ludziom, z którymi są związane. Ja współzależne, nazywane także allocentrycznym, socjocentrycznym lub holistycznym, jest zmienne, bo uznaje swoją nie-samowystarczalność. Japońskim odpowiednikiem zachodniego pojęcia Ja jest termin jibun, oznaczający „uczestnictwo we wspólnej przestrzeni życiowej”. Osoby współzależne realizują swoje człowieczeństwo poprzez pielęgnowanie więzi z otoczeniem, wierne przesłaniu Laozi, twórcy taoizmu: „Mam trzy klejnoty, które cenię i strzegę. Pierwszy to miłosierdzie. Drugi to umiarkowanie. Trzeci polega na tym, że nie ośmielam się wyjść przed innych”. Hansei Profesor Paweł Boski, psycholog międzykulturowy z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, zauważa, że zgodnie z przyjmowanymi na Zachodzie kryteriami zdrowia psychicznego mieszkańców Wschodu należałoby masowo skierować na psychoterapię. Wedle tych kryteriów zniekształcenia myślenia, pozwalające na interpretowanie zdarzeń w sposób przesadnie pozytywny dla swojego Ja (takie jak egotyzm atrybucyjny), są przejawem zdrowia psychicznego – a ich brak, przeciwnie, jest oznaką patologii. W krajach indywidualistycznych ludzi zachęca się do koncentracji na swoich mocnych stronach, co sprzyja fałszywemu spostrzeganiu przyczyn własnych sukcesów i niepowodzeń, więc zmniejsza prawdopodobieństwo konstruktywnych zmian. Tymczasem w Japonii samokrytycyzm i poszukiwanie własnych niedociągnięć, połączone z mocnym postanowieniem samodoskonalenia, jest jedną z centralnych idei życia społecznego nazywanych nieprzetłumaczalnym pojęciem hansei. Podstawą doskonalenia siebie jest samodyscyplina, której służą: doryoku (wysiłek), gambari (wytrwałość) i gaman (cierpliwość) – paradoksalnie, zwiększające szansę rozwijania swoich mocnych stron. Z zaleceniem psychoterapii w krajach Zachodu spotkałaby się także osoba, której Ja

