Jak uczynić swoje życie lepszym

Łukasz Krasoń o tym, jak doprowadzić swoją głowę do porządku i robić w życiu to, co na pewno chce się robić.

VIOLETTA KRASNOWSKA: – Żyć to trzeba umieć – tak Agnieszka Osiecka często mówiła przyjaciołom. Co to pana zdaniem znaczy?

ŁUKASZ KRASOŃ: – Często ludzie żyją, ale tak naprawdę nie żyją. Do mnie przychodzą osoby z depresją lub wypalone zawodowo, jakby życie straciło smaki i zapachy. I kiedy zadaję im pytanie: „Po co robisz, to, co robisz?” – nie potrafią rzeczowo odpowiedzieć. Nie mają marzeń, a nawet jeśli mają, nie wierzą, że można je zrealizować, a już na pewno nie zbliżają się do nich nawet ociupinkę.