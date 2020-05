Siły natury kontra człowiek

Co się dzieje z człowiekiem i ludzką społecznością w obliczu powodzi, pożaru, huraganu.

Udział w katastrofie to – po doświadczeniu przemocy – najczęstszy rodzaj traumy, jaki przytrafia się ludziom. W ciągu życia co najmniej połowę z nas dotyka ekstremalnie stresujące doświadczenie, a blisko jedna trzecia doświadcza więcej niż jednego tego typu zdarzenia. Bardzo często jest to właśnie udział w jakiejś katastrofie lub wypadku, pożarze czy powodzi. Trzęsienia ziemi, huragany, zejścia lawin – katastrofy niezależnie od rodzaju spadają na ludzi nagle, niespodziewanie.