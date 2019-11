Zielonoświątkowcy

Ruchy zielonoświątkowców i charyzmatyków wyrastają na trzecią siłę w światowym chrześcijaństwie.

Zbyt wielu wiernych odchodzi od naszego Kościoła do sekt zielonoświątkowców – stwierdził już w początku lat 2000 brazylijski kardynał Claudio Hummes, były przewodniczący watykańskiej kongregacji do spraw kleru. Jego zdaniem Kościół traci wiernych, bo czują się oni porzuceni. Podkreślał, że Kościół musi wyjść z parafii i zapukać do domów i miejsc pracy, gdzie toczy się życie milionów wiernych.

Ze słabości tradycyjnych Kościołów doskonale zdają sobie sprawę wspólnoty protestanckie tworzące ruchy tzw.