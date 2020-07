Wzrost temperatur: Jaka przyszłość czeka Ziemię

Po suszy przychodzi powódź, a po niej znowu susza. Zimą jest za ciepło, ­wiosną zdecydowane zbyt zimno. Długo nie pada, a później przychodzą nawałnice. Wszystko z powodu temperatury. Co szykuje nam ona w przyszłości?

Temperatura na naszym globie błyskawicznie się podnosi. W ciągu ostatniego półwiecza świat ogrzał się o ok. 1 st. C. Światowa Organizacja Meteorologiczna w swoim raporcie podsumowującym pogodę w 2019 r. stwierdziła, że ten rok był prawdopodobnie drugi pod względem średniej temperatury globalnej. Odrobinę cieplej było jedynie w 2016 r., do czego jednak przyczyniło się bardzo silne El Nińo na Pacyfiku. W gruncie rzeczy są to jednak niuanse, bowiem cała poprzednia dekada – a szczególnie okres 2015–19 – była najcieplejsza w historii regularnych pomiarów meteorologicznych prowadzonych od połowy XIX w.