Odczytywanie dzieła sprzed wieków

Co współczesnemu człowiekowi mają do zaoferowania dzieła sztuki sprzed wieków? Nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości, ogląda się je często z poczuciem niezrozumienia i obcości. Czyżby więc czekało je zapomnienie?

Na pytanie, czym jest sztuka, wielu z nas odpowiedziałoby, że wyrazem uczuć i emocji artysty, odbiciem jego niespokojnej natury. Dlatego z takim nabożeństwem reagujemy na pamiątki po twórcach, jak przedmioty z łazienki Fridy Kahlo (1907–54). Zgodnie z życzeniem Diego Rivery zostały one „ukryte” po jej śmierci, by ujrzeć światło dzienne pięćdziesiąt lat później. I tak od 2004 r. kolorowe suknie, napoczęte kosmetyki czy proteza nogi pobudzają wyobraźnię miłośników twórczości malarki.