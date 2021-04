Artystyczny luksus

Luksus jest dziś skutecznym narzędziem rozwoju ekonomii i obietnicą spełnienia aspiracji. Ile zawdzięcza sztuce?

Marki luksusowe w naturalny sposób orbitują wokół sztuki. Powody są prozaiczne biznesowo i bardziej złożone ideowo. Pierwsze wynikają z prostego przełożenia: ludzie zamożni często interesują się sztuką bądź chcą, by tak ich postrzegano. Dlatego w ich wyobrażeniu o marce warto budować artystyczne korelacje. To działa jak certyfikat autentyczności albo sygnatura. Dlatego luksusowe marki – od Fendi i Lexusa do Audemars Piguet i od Loewe do BMW – licznie pojawiły się przed pandemią na targach Frieze, Art Basel czy Salone del Mobile.