Znaczenie sztuki w rozwijaniu kreatywności i produktywności

Jakie dodatkowe wartości sztuka wnosi do świata pracy?

Kierujący zespołami pracowników coraz częściej odwołują się do takich wartości, jak różnorodność, integracja i przynależność. Wiedzą, że jeśli zaproszą pracowników do wniesienia autentycznego „ja” w pracę, będą czerpać korzyści: bogatsza kultura, większe zaangażowanie i więcej kreatywności, to energia nie do przecenienia. Istnieją różne strategie jej wyzwalania. Choćby odważne pójście za głosem artystów.

Sztuka wzmacnia więzi w zespole, pobudza innowacyjność, uczy odwagi i zapewnia emocjonalne wsparcie.