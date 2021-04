Co czytać o sztuce

Przewodnik po książkach, które warto przeczytać, żeby poznać sztukę współczesną.

„Słowianie – znaczy lud słowa, a raczej Słowa Bożego” – mówił Adam Mickiewicz podczas jednej z prelekcji paryskich w Collège de France. Od połowy XIX w. niewiele się zmieniło: polska kultura nadal pozostaje kulturą słowa, z obrazami mamy pod górkę. Przełożyło się to na społeczny status sztuk wizualnych – niezmiennie niski w II RP, PRL i III RP. Wydaje się, że to z tego powodu popularyzatorska formuła pisania o sztuce przyjęła się nad Wisłą w stopniu umiarkowanym – w szczególności zaś dotyczy to sztuki współczesnej, a więc powstałej po 1945 r.