Art Basel – prestiżowe targi sztuki

Andrzej Starmach, kolekcjoner i marszand, o tym, jak się dostać na najważniejsze targi Art Basel i ile trzeba zainwestować, żeby coś na tym zyskać.

PIOTR SARZYŃSKI: – Wyobraźmy sobie taką sytuację: dostałem duży spadek i zrealizowałem marzenie swego życia – założyłem galerię sztuki. A teraz mam drugie marzenie, by zaprezentować ją na targach w Bazylei. I co? Wystarczy się zgłosić i przygotować okrągłą sumkę za kawałek powierzchni wystawowej?

ANDRZEJ STARMACH: – Te targi uzyskały taką renomę właśnie dlatego, że nie pieniądze – a przynajmniej nie tylko one – decydują o tym, czy możesz się tam dostać.