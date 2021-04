Jak zarobić na sztuce?

Poruszanie się po rynku sztuki wymaga wiedzy, cierpliwości, oczywiście zasobów finansowych, ale też intuicji, wtedy można na nim zarobić. Jak to zrobić?

1. Oceń korzyści

Ile można zyskać i w jakiej perspektywie czasowej? To pytanie przede wszystkim zaprząta umysł osób wchodzących na kolekcjonerską ścieżkę. Zwrotem z inwestycji, który poczujemy już na wczesnym etapie kolekcjonowania, są wiedza i kompetencja związana z obcowaniem ze sztuką.

Żeby podjąć decyzję o zakupie pierwszej pracy, będziemy musieli (i chcieli!) obejrzeć kilkadziesiąt obiektów – galerie, artyści lub inni kolekcjonerzy pokażą nam swoje zbiory. To będzie intelektualne i wizualne wyzwanie mające na celu wyłonić pracę wyróżniającą się formalnie (kompozycją, kolorystyką, umiejętnością wykorzystania danego medium), ciekawie i twórczo nawiązującą do tego, co w sztuce powstało wcześniej, również w odległych wiekach, wpisującą się w biografię danego artysty.