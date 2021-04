Lektury o sztuce

Nie samą sztuką współczesną człowiek żyje. Warto także uzupełnić wiedzę dotyczącą dawniejszych epok. Lektury można dobierać na różne sposoby, przy czym najpopularniejsze i oferujące największy wybór są trzy drogi.

Pierwsza: iść tropem poszczególnych epok i sięgać po publikacje typu: „Historia impresjonizmu”, „Sztuka renesansu” czy „Malarstwo baroku”. Czasami ta ścieżka prowadzi do ciekawych lektur typu „Sztuka III Rzeszy” Piotra Krakowskiego czy „Współczesna sztuka chińska” Moniki Szmyt.

Druga droga to spotkania z poszczególnymi, wybranymi artystami. W przypadku największych gwiazd, jak da Vinci, van Gogh czy Picasso, wydawnictw jest do wyboru, do koloru.