11. Czy wszechświat jest matematyką?

Przykuci kajdanami, plecami do świata, twarzami odwróceni od światła. Skazani na dostrzeganie zaledwie cieni, które na ścianę jaskini rzucają rzeczy prawdziwe. Oto kim jesteśmy, zdaniem Platona i jego wyznawców: więźniami jaskini. I nawet nie zadajemy sobie trudu zrzucenia więzów i zbadania, czym świat jest naprawdę. Cienie to obiekty, struktury, gwiazdy i atomy. Realność zaś – twierdzili platonicy – jest matematyką. Wydawać by się mogło, że to pogląd nieco archaiczny, ale wśród tzw.