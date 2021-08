14. Czy można zbudować Słońce na Ziemi?

Co to jest: gorące, nieprzewidywalne, czasem podobne do dzikiego tygrysa w klatce, czasem do rozdygotanej galarety? Jak na imię tej wściekłej bestii, którą ludzie usiłują ujarzmić od blisko 60 lat, mając nadzieję, że kiedy zacznie brakować surowców kopalnych, jej energia zasili miasta i fabryki, chroniąc ludzkość przed zapaścią energetyczną? To plazma – zjonizowany gaz, chmura rozgrzanych, zderzających się ze sobą jąder lekkich pierwiastków.

Zazwyczaj jądra atomów zachowują wobec siebie angielski dystans.