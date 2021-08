18. Czy istnieją ogólne prawa wszystkiego, co nosi cechy życia (rośliny, zwierzęta, miasta, przedsiębiorstwa)?

Intuicja podpowiadała zawsze, że tak. Że wszystko, co rodzi się, wzrasta i umiera, musi mieć coś wspólnego ze sobą, nawet jeśli różni się między sobą jak żywa mysz od myszki firmy Apple. Tylko co by to miało być? Może zasada wyjaśniająca, dlaczego większe organizmy, na przykład wieloryb lub słoń, żyją wielokrotnie dłużej niż małe gryzonie, a jednocześnie jedno ich istnienie wyznaczane jest przez tę samą mniej więcej liczbę uderzeń serca? Dlaczego wszystkie organizmy żywe zdają się mieć jakiś z góry nałożony limit wzrostu – i drzewa, i ludzie, i mrówki?