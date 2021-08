22. Jak prześwietlić wnętrze Ziemi?

Dzięki promieniom X, które przenikają znacznie głębiej niż zwykłe światło, można zobaczyć wnętrze naszych dłoni. Dzięki neutrinom, które przenikają znacznie głębiej niż promieniowanie rentgenowskie, możemy zajrzeć do wnętrza Słońca” – opowiadał Raymond Davis w 2002 r. Miał wtedy 87 lat i odbierał w Sztokholmie Nagrodę Nobla. Nierychliwy szwedzki komitet wyróżnił go za osiągnięcie sprzed 40 lat. Udało mu się wtedy coś, co zdaniem większości jego ówczesnych kolegów było niemożliwe – zarejestrował doświadczalnie obecność neutrin, cząstek, które dotąd istniały jako byty hipotetyczne, czysto teoretyczne.