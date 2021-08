23. Co się zmienia na globusie?

Kontynenty, niczym wieczni pielgrzymi, są od setek milionów lat stale w drodze. Zagadkę ich ruchu wyjaśnił na początku XX w. niemiecki badacz Alfred Wegener. Przedstawił on śmiałą teorię dryfu kontynentów, którą udokumentował nie tylko analizami linii brzegowej, ale także wynikami licznych badań geologicznych, paleontologicznych i topograficznych. Twierdził, że obecne lądy mają ok. 200 mln lat i pochodzą z rozpadu gigantycznego kontynentu, który nazwał Pangeą, czyli Wszechziemią. Jej losy porównał do kartki papieru podartej na kawałki i porozrzucanej po całej planecie.