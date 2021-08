29. Czy nauczymy się skutecznie magazynować energię słoneczną lub wiatrową?

Co półtorej godziny na powierzchnię Ziemi dociera dość światła słonecznego, by zaspokoić roczne zapotrzebowanie ludzkości na energię elektryczną. Podobnie sto procent potrzeb można by zaspokoić po schwytaniu bardzo niewielkiego ułamka wiatrów wiejących na świecie. Jak na złość energia elektryczna ze słońca i wiatru jest bardzo ulotna, często powstaje w nadmiarze wtedy, gdy nie jest używana. Technologie generowania energii ze źródeł odnawialnych idą ostro do przodu, konsekwentnie stają się tańsze i wydajniejsze, zarazem sposoby jej przechowywania nie zmieniły się z grubsza od ponad wieku.