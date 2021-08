30. Czy klimat naprawdę się ociepla?

Zmiany klimatyczne są faktem, a średnia temperatura atmosfery wzrosła o ponad 1 st. C w stosunku do okresu przedprzemysłowego. Główną przyczyną tych zmian jest aktywność człowieka, której skutkiem jest rosnąca emisja gazów cieplarnianych. Najważniejszy spośród nich, dwutlenek węgla, to produkt spalania paliw kopalnych (węgla, gazu, ropy naftowej) i produkcji cementu. Dodatkowo do wzrostu jego zawartości w atmosferze i potęgowania efektu cieplarnianego przyczynia się wylesianie, które pozbawia Ziemię naturalnego „zbiornika” pochłaniającego ten gaz.